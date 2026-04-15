Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

НКРЕКП затвердила нову форму платіжки за розподіл газу

Нові вимоги набудуть чинності 1 жовтня цього року.

НКРЕКП затвердила нову форму платіжки за розподіл газу
платіжка за газ
Фото: Телеканал TV5

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові вимоги до рахунків за розподіл газу для побутових споживачів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Основні зміни в платіжних документах включають встановлення чіткого переліку обов'язкової інформації і запровадження єдиного шаблону й форми рахунку. Також з’явилася можливість об'єднання рахунків за спожитий газ та його розподіл на одному аркуші. При цьому мають бути дотримані недискримінаційні умови для всіх постачальників та вимоги щодо незалежності операторів, зауважили у НКРЕКП.

нова форма платіжки за розподіл газу
Фото: НКРЕКП
нова форма платіжки за розподіл газу
нова форма платіжки за розподіл газу
Фото: НКРЕКП
нова форма платіжки за розподіл газу

До речі, споживач отримав право самостійно обирати між паперовою та електронною формою документа.

Нові вимоги вводять в дію з 1 жовтня цього року. До цього часу Оператори ГРМ повинні провести організаційні заходи та привести свої платіжні документи у відповідність до затвердженого зразка.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies