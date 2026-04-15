НКРЕКП затвердила нову форму платіжки за розподіл газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові вимоги до рахунків за розподіл газу для побутових споживачів.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Основні зміни в платіжних документах включають встановлення чіткого переліку обов'язкової інформації і запровадження єдиного шаблону й форми рахунку. Також з’явилася можливість об'єднання рахунків за спожитий газ та його розподіл на одному аркуші. При цьому мають бути дотримані недискримінаційні умови для всіх постачальників та вимоги щодо незалежності операторів, зауважили у НКРЕКП.

Фото: НКРЕКП нова форма платіжки за розподіл газу

До речі, споживач отримав право самостійно обирати між паперовою та електронною формою документа.

Нові вимоги вводять в дію з 1 жовтня цього року. До цього часу Оператори ГРМ повинні провести організаційні заходи та привести свої платіжні документи у відповідність до затвердженого зразка.