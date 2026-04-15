Бронювання й кадровий голод - далеко не єдині, проте найбільш актуальні проблеми українського бізнесу під час війни. Як їх планує розвʼязувати держава? Що пропонує зокрема для середнього і середнього+ бізнесу? Що думає про це сам бізнес? Ця проблематика стала темою фахової дискусії, що проходила в межах спільного з Епіцентром проєкту “Епіцентр виробників” на майданчику LB.talks з залученням самих виробників та за участі:

Юлії Жовтяк , голови Служби зайнятості; Фото: Зоряна Стельмах Юлія Жовтяк

Віталія Кіндратіва , заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кіндратів

Дмитра Кисилевського , заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку; Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський

Артура Міхна, CEO та співзасновника Work.ua. Фото: Зоряна Стельмах Артур Міхно

Голова Служби зайнятості Юлія Жовтяк зокрема розповіла про тренди на ринку праці та як їм намагається відповідати її відомство. Про роботу з ветеранами й вимушено переміщеними особами. Також про зміни до Трудового кодексу, що нині готуються урядом, в частині зайнятості молоді та людей з інвалідністю.

“Ми намагаємося якомога більше комунікувати з бізнесом і можу сказати, що за останні роки тенденції і тренди роботи з підприємствами змінились в позитивний бік, тому все більше підприємств з нами працюють. І ми змінюємо той стереотип, що ми просто біржа праці. Ми дійсно знаходимо людей”, - відзначила Жовтяк.

Фото: Зоряна Стельмах Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів

Як змінюється ринок праці тут і зараз розповів CEO та співзасновник Work.ua Артур Міхно:

“Ринок праці фактично був ринком роботодавця. У вас є вакансія, до вас, умовно, мають стати в чергу. То тепер це ринок шукача. Є людина, яка шукає роботу і фактично обирає між великою кількістю різних компаній. І одним компаніям вдається спокійно знаходити (співробітника. - Ред) і йти далі. Іншим здається, що ринок став і до них не хочуть доєднуватись. Ось тут велике поле, про що можна говорити”, - зауважив він.

Фото: Зоряна Стельмах Артур Міхно ( у центрі)

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів предметно зупинився на критеріях бронювання працівників різних підприємств та пояснив, чому деякі з них не отримують бронь вчасно, як набрати необхідні критерії та як (не)можна збільшити квоту заброньованих.

“На сьогодні в країні майже 30 тисяч компаній, які отримали статус критично важливих. Це по всіх сферах - переробка, айтішні компанії, засоби масової інформації, без яких неможливо також уявити повноцінну життєдіяльність країни абощо. Тому на сьогодні це збалансована система. …Йде питання про те, що треба вдосконалювати, прибирати якісь баги, які вилазять під час бронювання певних компаній та можливих зловживань”, - зазначив заступник міністра економіки.

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський нагадав про низку програм для середнього і середнього+ бізнесу, які пропонує уряд.

“Далеко не всі проблеми українських виробників ми навчилися вирішувати в рамках політики “Зроблено в Україні”, але маємо певні відповіді на певні проблемні питання, які турбують українських виробників. Зокрема, ми маємо деякі відповіді на питання попиту, на питання доступу до фінансування чи промислової інфраструктури. І дуже маленькі відповіді на питання сприяння експорту”, - зазначив він, докладно розповідаючи про кожен аспект. При цьому визнає: програм недостатньо, робота триває, але й закликає приділяти й великому бізнесу увагу теж - без нього Україна не впорається, впевнений нардеп.

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів і Соня Кошкіна

“Не може така країна, як Україна, існувати тільки за рахунок МСБ. Потрібен і мікробізнес, і малий, і середній, але і великий, і дуже великий теж потрібен, бо таку країну, як наша, тільки малий і середній бізнес економічно не вивезе”, - каже Кисилевський.

Які конкретні кроки пропонує держава, чи здатне ввезення мігрантів розвʼязати проблеми ринку праці (думки розійшлися), що не так з міграційною політикою, робота над якою саме ведеться, які зміни до законодавства пропонують національні виробники - про це читайте незабаром у текстовій версії дискусії на LB.ua.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку

Фото: Зоряна Стельмах Юлія Жовтяк, голова Служби зайнятості

Фото: Зоряна Стельмах Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів

Фото: Зоряна Стельмах Гліб Вишлинський, директор Центру економічної стратегії

Фото: Зоряна Стельмах Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Фото: Зоряна Стельмах Тетяна Абрамова, СЕО RITO Group

Фото: Зоряна Стельмах Назарій Волянський, член правління Асоціації платників податків

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Фото: Зоряна Стельмах Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах нардеп Артур Герасимов

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Довгач, доктор економічних наук, підприємець

Фото: Зоряна Стельмах Фабрика Ліон, Альона Каплаух,

Фото: Зоряна Стельмах Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

Фото: Зоряна Стельмах політолог Олександра Решмеділова

Фото: Зоряна Стельмах експертка у сфері франчайзингу, комерційна директорка в компанії Franchise Group Марія Бездушна

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Балицька, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування

Фото: Зоряна Стельмах Віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця компанії «Мілітек», співзасновниця «БФ «Фонд освітніх ініціатив» і співзасновниця бару «Лиса Гора» Надія Омельченко

Фото: Зоряна Стельмах Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Нагорський, Епіцентр

Фото: Зоряна Стельмах Уляна Ткаченко, Євгенія Сміян

Фото: Зоряна Стельмах Світлана Олійник, Київський Міжнародний Економічний Форум

Фото: Зоряна Стельмах Адвокат Сергій Василишин (у центрі) і нардеп Артур Герасимов (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Булатов, активіст і колишній Міністр молоді та спорту України

Фото: Зоряна Стельмах Власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Вікторія Бутенко, продюсер CNN в Україні

Фото: Зоряна Стельмах Оксана Гай, Епіцентр

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Віталій Кіндратів і Тетяна Абрамова

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Балицька, Соня Кошкіна і Арсен Макарчук

Фото: Зоряна Стельмах Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Устенко, партнер проєкту СultHub, керівник компанії «Карпатські мінеральні води» і Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Фото: Зоряна Стельмах Cпівзасновниця Beehive Cosmetics, співзасновниця Women on Boards Ukraine Ніна Домбровська, політолог Олександра Решмеділова, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець і власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова

Фото: Зоряна Стельмах Координатор Аспен Інституту Київ, програмний директор Internews Ukraine Андрій Кулаков ( у центрі) і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Дмитро Кисилевський, Юлія Чудновець, Артур Міхно, Соня Кошкіна, Юлія Жовтяк і Віталій Кіндратів

