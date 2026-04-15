Бронювання та кадровий голод: як держава вирішує ці проблеми і що каже бізнес (репортаж з тематичної дискусії)

Епіцентр виробників

Епіцентр виробників

Бронювання й кадровий голод - далеко не єдині, проте найбільш актуальні проблеми українського бізнесу під час війни. Як їх планує розвʼязувати держава? Що пропонує зокрема для середнього і середнього+ бізнесу? Що думає про це сам бізнес? Ця проблематика стала темою фахової дискусії, що проходила в межах спільного з Епіцентром проєкту “Епіцентр виробників” на майданчику LB.talks з залученням самих виробників та за участі:

  • Юлії Жовтяк, голови Служби зайнятості;

    Юлія Жовтяк
    Фото: Зоряна Стельмах
    Юлія Жовтяк

  • Віталія Кіндратіва, заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства;

    Віталій Кіндратів
    Фото: Зоряна Стельмах
    Віталій Кіндратів

  • Дмитра Кисилевського, заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку;

    Дмитро Кисилевський
    Фото: Зоряна Стельмах
    Дмитро Кисилевський

  • Артура Міхна, CEO та співзасновника Work.ua.

    Артур Міхно
    Фото: Зоряна Стельмах
    Артур Міхно

Голова Служби зайнятості Юлія Жовтяк зокрема розповіла про тренди на ринку праці та як їм намагається відповідати її відомство. Про роботу з ветеранами й вимушено переміщеними особами. Також про зміни до Трудового кодексу, що нині готуються урядом, в частині зайнятості молоді та людей з інвалідністю. 

“Ми намагаємося якомога більше комунікувати з бізнесом і можу сказати, що за останні роки тенденції і тренди роботи з підприємствами змінились в позитивний бік, тому все більше підприємств з нами працюють. І ми змінюємо той стереотип, що ми просто біржа праці. Ми дійсно знаходимо людей”, - відзначила Жовтяк.

Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах
Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів

Як змінюється ринок праці тут і зараз розповів CEO та співзасновник Work.ua Артур Міхно

“Ринок праці фактично був ринком роботодавця. У вас є вакансія, до вас, умовно, мають стати в чергу. То тепер це ринок шукача. Є людина, яка шукає роботу і фактично обирає між великою кількістю різних компаній. І одним компаніям вдається спокійно знаходити (співробітника. - Ред) і йти далі. Іншим здається, що ринок став і до них не хочуть доєднуватись. Ось тут велике поле, про що можна говорити”, - зауважив він.

Артур Міхно ( у центрі)
Фото: Зоряна Стельмах
Артур Міхно ( у центрі)

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів предметно зупинився на критеріях бронювання працівників різних підприємств та пояснив, чому деякі з них не отримують бронь вчасно, як набрати необхідні критерії та як (не)можна збільшити квоту заброньованих. 

“На сьогодні в країні майже 30 тисяч компаній, які отримали статус критично важливих. Це по всіх сферах - переробка, айтішні компанії, засоби масової інформації, без яких неможливо також уявити повноцінну життєдіяльність країни абощо. Тому на сьогодні це збалансована система. …Йде питання про те, що треба вдосконалювати, прибирати якісь баги, які вилазять під час бронювання певних компаній та можливих зловживань”, - зазначив заступник міністра економіки.

Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства
Фото: Зоряна Стельмах
Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський нагадав про низку програм для середнього і середнього+ бізнесу, які пропонує уряд. 

“Далеко не всі проблеми українських виробників ми навчилися вирішувати в рамках політики “Зроблено в Україні”, але маємо певні відповіді на певні проблемні питання, які турбують українських виробників. Зокрема, ми маємо деякі відповіді на питання попиту, на питання доступу до фінансування чи промислової інфраструктури. І дуже маленькі відповіді на питання сприяння експорту”, - зазначив він, докладно розповідаючи про кожен аспект. При цьому визнає: програм недостатньо, робота триває, але й закликає приділяти й великому бізнесу увагу теж - без нього Україна не впорається, впевнений нардеп.

Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів і Соня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів і Соня Кошкіна

“Не може така країна, як Україна, існувати тільки за рахунок МСБ. Потрібен і мікробізнес, і малий, і середній, але і великий, і дуже великий теж потрібен, бо таку країну, як наша, тільки малий і середній бізнес економічно не вивезе”, - каже Кисилевський. 

Які конкретні кроки пропонує держава, чи здатне ввезення мігрантів розвʼязати проблеми ринку праці (думки розійшлися), що не так з міграційною політикою, робота над якою саме ведеться, які зміни до законодавства пропонують національні виробники - про це читайте незабаром у текстовій версії дискусії на LB.ua.

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів (праворуч)

Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець
Фото: Зоряна Стельмах
Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець

Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку

Юлія Жовтяк, голова Служби зайнятості
Фото: Зоряна Стельмах
Юлія Жовтяк, голова Служби зайнятості

Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua
Фото: Зоряна Стельмах
Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства
Фото: Зоряна Стельмах
Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Фото: Зоряна Стельмах

Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, Артур Міхно, Юлія Жовтяк, Віталій Кіндратів

Гліб Вишлинський, директор Центру економічної стратегії
Фото: Зоряна Стельмах
Гліб Вишлинський, директор Центру економічної стратегії

Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua
Фото: Зоряна Стельмах
Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Тетяна Абрамова, СЕО RITO Group
Фото: Зоряна Стельмах
Тетяна Абрамова, СЕО RITO Group

Назарій Волянський, член правління Асоціації платників податків
Фото: Зоряна Стельмах
Назарій Волянський, член правління Асоціації платників податків

Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства
Фото: Зоряна Стельмах
Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства

Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики
Фото: Зоряна Стельмах
Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

нардеп Артур Герасимов
Фото: Зоряна Стельмах
нардеп Артур Герасимов

Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, заступник голови ВРУ з питань економічного розвитку

Андрій Довгач, доктор економічних наук, підприємець
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Довгач, доктор економічних наук, підприємець

Фабрика Ліон, Альона Каплаух,
Фото: Зоряна Стельмах
Фабрика Ліон, Альона Каплаух,

Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка
Фото: Зоряна Стельмах
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

політолог Олександра Решмеділова
Фото: Зоряна Стельмах
політолог Олександра Решмеділова

експертка у сфері франчайзингу, комерційна директорка в компанії Franchise Group Марія Бездушна
Фото: Зоряна Стельмах
експертка у сфері франчайзингу, комерційна директорка в компанії Franchise Group Марія Бездушна

Ольга Балицька, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
Фото: Зоряна Стельмах
Ольга Балицька, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування

Віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця компанії «Мілітек», співзасновниця «БФ «Фонд освітніх ініціатив» і співзасновниця бару «Лиса Гора» Надія Омельченко
Фото: Зоряна Стельмах
Віцепрезидентка компанії «ІТ-Інтегратор», засновниця компанії «Мілітек», співзасновниця «БФ «Фонд освітніх ініціатив» і співзасновниця бару «Лиса Гора» Надія Омельченко

Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник
Фото: Зоряна Стельмах
Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник

Віктор Нагорський, Епіцентр
Фото: Зоряна Стельмах
Віктор Нагорський, Епіцентр

Уляна Ткаченко, Євгенія Сміян
Фото: Зоряна Стельмах
Уляна Ткаченко, Євгенія Сміян

Світлана Олійник, Київський Міжнародний Економічний Форум
Фото: Зоряна Стельмах
Світлана Олійник, Київський Міжнародний Економічний Форум

Адвокат Сергій Василишин (у центрі) і нардеп Артур Герасимов (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Адвокат Сергій Василишин (у центрі) і нардеп Артур Герасимов (праворуч)

Дмитро Булатов, активіст і колишній Міністр молоді та спорту України
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Булатов, активіст і колишній Міністр молоді та спорту України

Власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова
Фото: Зоряна Стельмах
Власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Вікторія Бутенко, продюсер CNN в Україні
Фото: Зоряна Стельмах
Вікторія Бутенко, продюсер CNN в Україні

Оксана Гай, Епіцентр
Фото: Зоряна Стельмах
Оксана Гай, Епіцентр

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Віталій Кіндратів і Тетяна Абрамова
Фото: Зоряна Стельмах
Віталій Кіндратів і Тетяна Абрамова

Ольга Балицька, Соня Кошкіна і Арсен Макарчук
Фото: Зоряна Стельмах
Ольга Балицька, Соня Кошкіна і Арсен Макарчук

Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики
Фото: Зоряна Стельмах
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і Арсен Макарчук, голова Державної служби статистики

Сергій Устенко, партнер проєкту СultHub, керівник компанії «Карпатські мінеральні води» і Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua
Фото: Зоряна Стельмах
Сергій Устенко, партнер проєкту СultHub, керівник компанії «Карпатські мінеральні води» і Артур Міхно, СЕО та співзасновник WORK.ua

Cпівзасновниця Beehive Cosmetics, співзасновниця Women on Boards Ukraine Ніна Домбровська, політолог Олександра Решмеділова, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець і власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова
Фото: Зоряна Стельмах
Cпівзасновниця Beehive Cosmetics, співзасновниця Women on Boards Ukraine Ніна Домбровська, політолог Олександра Решмеділова, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець і власниця і директорка компанії Ukrainian Marketing Group Наталія Бухалова

Координатор Аспен Інституту Київ, програмний директор Internews Ukraine Андрій Кулаков ( у центрі) і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
Координатор Аспен Інституту Київ, програмний директор Internews Ukraine Андрій Кулаков ( у центрі) і шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Дмитро Кисилевський, Юлія Чудновець, Артур Міхно, Соня Кошкіна, Юлія Жовтяк і Віталій Кіндратів
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Кисилевський, Юлія Чудновець, Артур Міхно, Соня Кошкіна, Юлія Жовтяк і Віталій Кіндратів

