Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана

Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі.

Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

У межах ініціативи президента Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства. 

Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року. 

Це новий формат присутності України у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки.

Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. 

Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. 

Під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, ганійським вдовам. 

Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту і готова ділитися експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку.

