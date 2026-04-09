Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі

На неї закладено 2 млрд грн. 

Стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі
Ілюстративне фото: підготовка до посіву на фермі в Запорізькій області
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 квітня, стартує бюджетна цьогорічна програма ”Гуманітарне розмінування”. 

Як зазначає Центр гуманітарного розмінування, програмою передбачено 100% покриття витрат за розмінування земельних ділянок с/г призначення та 80% покриття за вже розміновані землі з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року включно

Цього року у державний бюджет на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 млрд грн. 

Подати заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР) можуть аграрії, господарські товариства (у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі), а також фермери-одноосібники, землі яких забруднені/імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами (ВНП).

Для того щоб взяти участь у програмі потрібно отримати підтвердження від Центру протимінної діяльності (ЦПМД) про забруднення земельних ділянок ВНП та відповідати таким критеріям: 

  • не перебувати під санкціями РНБО; 
  • не мати податковий борг станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;
  • не підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС; 
  • не мати серед кінцевих бенефіціарних власників громадян держави-агресора; 
  • не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації; 
  • не бути пов’язаним із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір про розмінування.

Цього року уряд, за ініціативи Центру гуманітарного розмінування, спростив умови участі у програмі. Відтепер заявникам не потрібно відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт. Цю процедуру буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування. 

Завдяки програмі вже вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів та повернути до активного використання понад 15 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

