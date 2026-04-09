Стартувала програма з розмінування для аграріїв у 2026 році. Уряд цього року спростив умови участі

Ілюстративне фото: підготовка до посіву на фермі в Запорізькій області

Сьогодні, 9 квітня, стартує бюджетна цьогорічна програма ”Гуманітарне розмінування”.

Як зазначає Центр гуманітарного розмінування, програмою передбачено 100% покриття витрат за розмінування земельних ділянок с/г призначення та 80% покриття за вже розміновані землі з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року включно.

Цього року у державний бюджет на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 млрд грн.

Подати заявку на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР) можуть аграрії, господарські товариства (у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі), а також фермери-одноосібники, землі яких забруднені/імовірно забруднені вибухонебезпечними предметами (ВНП).

Для того щоб взяти участь у програмі потрібно отримати підтвердження від Центру протимінної діяльності (ЦПМД) про забруднення земельних ділянок ВНП та відповідати таким критеріям:

не перебувати під санкціями РНБО;

не мати податковий борг станом на 1 число місяця, що передує місяцю подання заявки;

не підпадати під дію обмежувальних заходів ЄС;

не мати серед кінцевих бенефіціарних власників громадян держави-агресора;

не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації;

не бути пов’язаним із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір про розмінування.

Цього року уряд, за ініціативи Центру гуманітарного розмінування, спростив умови участі у програмі. Відтепер заявникам не потрібно відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт. Цю процедуру буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування.

Завдяки програмі вже вдалося очистити від вибухонебезпечних предметів та повернути до активного використання понад 15 тис. га земель сільськогосподарського призначення.