СБУ викрила російського агента, який облаштував в Одесі схрон зі зброєю для замовних убивств

Спецслужбісти РФ планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру.

СБУ викрила російського агента, який на замовлення ФСБ облаштував схрон з вибухівкою та зброєю для замовних убивств в Одесі.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Припаси із цієї схованки планували використати для підготовки резонансних ліквідацій.

Затриманим виявився безробітний мешканець Полтави, завербований рашистами, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

Після вербування агента “відрядили” в Одесу. Прибувши до міста, він отримав від ФСБ геолокацію схованки, з якої забрав бойову гранату “Ф-1”, автомат Калашникова та 30 набоїв до нього. У готельному номері фігурант перевірив їх боєздатність, доповів про це куратору з Росії і отримав від нього наступне завдання: закласти схрон з озброєнням у новий “тайник”.

Після проведення дорозвідки на місцевості агент заховав засоби ураження у сміттєвих контейнерах центрального парку та надіслав відповідні координати ФСБ.

Далі російські спецслужбісти планували завербувати потенційного кілера, який мав використати тайник для замаху на очільника одного з районних ТЦК обласного центру. У разі вбивства військового посадовця ворог сподівався розширити “список” жертв.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри росіян, задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання у Полтаві, куди він повернувся після закладки схрону.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також заочно повідомлено про підозру куратору від ФСБ. Його дії кваліфіковано як підготовка теракту, закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.