Журналісти проєкту Ukrainian Witness побували в Херсоні, щоб показати реальність людей, які щодня перебувають під прицілом російських військ.

Те, що відбувається у Херсоні, місцеві жителі описують коротко - "Людське сафарі". Дрони, гради, артилерія та міномети б'ють "кожного дня, 24/7".

Лише з початку 2026 року, за даними Херсонської ОВА, у місті та області зафіксовано більше 50 загиблих та понад 450 поранених. Російські військові цілеспрямовано полюють дронами на цивільних.

Команда Ukrainian Witness провели кілька днів із волонтером Андрієм Пєтуховим, відомим як "Боксер". Переживши окупацію у Херсоні, зараз він допомагає жителям евакуюватися з небезпечних зон міста та області.

"З кожним роком все гірше і гірше. Люди кажуть, що надіються, а вони просто не помічають, як стає все гірше", – каже Боксер.

Кожен виїзд – це величезний ризик, іноді на евакуацію є не більше п'яти хвилин. Разом із поліцією волонтери намагаються вивозити сім'ї з дітьми з “червоних зон”, звідки оголошена обов'язкова евакуація. Проте іноді стикаються з опором. Ми стали свідками, як у селі Станіслав родина з трьома дітьми зачинилася в побитому будинку без вікон і відмовилася виїжджати. Тепер справа піде до суду, щоб примусово евакуювати дітей зі смертельно небезпечної зони.

Але є й інші випадки – дідусь із Широкої Балки погодився евакуюватися лише після того, як росіяни вщент розбили його дім. Зі сльозами він вивозив найцінніше, що вціліло, – вагітну кролицю і собаку Боню.

Окрема частина роботи команди Андрія – евакуація тіл загиблих. Боксер розповів нам про моторошні випадки – колись він діставав тіло, що пролежало понад 20 днів у розбитій ванні, і допомагав перепоховати сина, якого мати самотужки закопала на подвірʼї.

За його словами, про евакуацію тіл просять і самі херсонці, і поліція, і військова адміністрація. Родичі просять зібрати хоча б якісь останки тіл, розірваних снарядом.

"Попри тотальну небезпеку Херсон – це місто контрастів. Якщо популярна вулиця Суворова зараз порожня через дронову загрозу, то в Таврійському мікрорайоні їздить громадський транспорт, гуляють родини з дітьми, а в кав'ярнях готують латте і капучино. Проте, цей відносний спокій може закінчитися будь-якої миті, адже зона полювання ворожих безпілотників постійно розширюється", - розповідають журналісти.

У місті продовжують працювати комунальники. Знаменитий Дніпровський ринок перебуває у “червоній зоні”, але теж працює.

У цій же “червоній зоні” під постійною загрозою тримається і місцевий пологовий будинок, який кілька разів атакували росіяни. Завідувач акушерського відділення Петро Маренковський розповів, що до війни тут приймали 1300–1500 пологів на рік, натомість за 2025 рік народилося трохи більше сотні дітей.