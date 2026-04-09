ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни обстріляли Запорізький район. Загинула людина, є постраждалі

Ворог завдав мінімум вісім ударів. 

Вранці росіяни обстріляли Запорізький район. Загинула людина, є постраждалі
Наслідки російської атаки у Балабиному
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, дев’ятого квітня, російська армія атакувала Запорізький район, завдавши щонайменше вісім ударів. Загинула людина, станом на 07:41 відомо про чотирьох постраждалих.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

У селищі Балабине зруйновані приватні будинки. 

«Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району», – написав Федоров.

Наслідки російської атаки у Балабиному
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Балабиному
Наслідки російської атаки у Балабиному
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Балабиному

Раніше він написав, що ворог атакував Запорізький район, завдавши щонайменше 8 ударів. 

Вчора росіяни поранили у області 58-річного чоловіка. Впродовж минулої доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies