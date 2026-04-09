Сьогодні, дев’ятого квітня, російська армія атакувала Запорізький район, завдавши щонайменше вісім ударів. Загинула людина, станом на 07:41 відомо про чотирьох постраждалих.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

У селищі Балабине зруйновані приватні будинки.

«Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району», – написав Федоров.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Балабиному

Раніше він написав, що ворог атакував Запорізький район, завдавши щонайменше 8 ударів.

Вчора росіяни поранили у області 58-річного чоловіка. Впродовж минулої доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області.