Росіяни атакували безпілотником енергетичну інфраструктуру Одещини

Росіяни атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкт енергетики. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Всі відповідні служби розпочали роботи над ліквідацією наслідків удару", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК заявили, що надвечір 8 квітня серйозно постраждала підстанція в Одеській області.

Бригади вже оглядають пошкоджене обладнання. Ремонт розпочнеться, як тільки дозволить безпекова ситуація.