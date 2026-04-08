Понад 130 бойових зіткнень зафіксували на фронті від початку доби

131 бойове зіткнення відбулось на фронті від початку доби 8 квітня.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, росіяни завдали 40 авіаційних ударів, скинули 140 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 4510 дронів-камікадзе та здійснили 2678 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ворог здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми в бік населених пунктів Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. Ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутися в районах Греківки, Зарічного та у бік населених пунктів Новий Мир й Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили три штурми окупантів в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває дотепер.За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 76 окупантів та 33 – поранено; знищено наземний роботизований комплекс, одне укриття особового складу, чотири антени зв’язку, сім одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, три мотозасоби, шість пунктів управління БпЛА та 37 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 118 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, наступав у напрямках населених пунктів Лісне, Олександроград, Новоселівка та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка та в районах Мирного й Гуляйполя. Два боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Прилуки, Верхня Терса, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Барвінівка, Широке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка, Микільське та Кушугум. Наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог проводив п’ять марних штурмових дій у напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.