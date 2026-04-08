Росіяни розкидають по Херсону міни з електронним керуванням, схожі на ганчірки

міна
Фото: Херсонська МВА

У Херсоні виявили міну нового типу, яка має електронне керування та комбіновану дію, зовні схожу на згорток тканини.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько в Telegram.

"В Херсоні виявлено нову міну. На вигляд - предмет, замотаний в ганчірку", - написав він.

Шанько зазначив, що спеціалісти вивчають характеристики цієї міни. Вже відомо, що вона має електронне керування та комбіновану дію. 

Росіяни використовують такі міни як для ураження людей, так і техніки.

"Час самоліквідації, якщо він увімкнений, поки невідомий. Важливо не наближатись до цього вибухонебезпечного предмету ближче ніж на 30 метрів. Не чіпати! Не переміщати! Одразу набирати 101 або 102!", - наголосив голова МВА.

міна
Фото: Херсонська МВА
міна

міна
Фото: Херсонська МВА
міна

﻿
