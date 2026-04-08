У Херсоні виявили міну нового типу, яка має електронне керування та комбіновану дію, зовні схожу на згорток тканини.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько в Telegram.
"В Херсоні виявлено нову міну. На вигляд - предмет, замотаний в ганчірку", - написав він.
Шанько зазначив, що спеціалісти вивчають характеристики цієї міни. Вже відомо, що вона має електронне керування та комбіновану дію.
Росіяни використовують такі міни як для ураження людей, так і техніки.
"Час самоліквідації, якщо він увімкнений, поки невідомий. Важливо не наближатись до цього вибухонебезпечного предмету ближче ніж на 30 метрів. Не чіпати! Не переміщати! Одразу набирати 101 або 102!", - наголосив голова МВА.
- Ворожі війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсона. Так, днями повідомлялося про ймовірне мінування мінами-"пелюстками" мосту через річку Кошева.
- Також росіяни використовують міни типу "пряник".