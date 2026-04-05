У Херсоні росіяни замінували автомобільний міст через річку Кошева

Правоохоронці закликають громадян не пересуватися в районі мосту.

російські міни "пряник"
Фото: Поліція Херсонської області

Російські загарбники замінували автомобільний міст через річку Кошева у Херсоні. 

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, на мосту виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). У поліції зазначають, що наразі встановлено мінування території міста, проте наголошують, що замінована зона може бути ширшою за межі мосту.

Правоохоронці закликають громадян не пересуватися в районі мосту та дотримуватися всіх заходів безпеки.

