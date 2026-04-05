Російські дрони атакували громади Чернгівщини: є загиблий, пошкоджені будинки та авто

Упродовж доби російські окупанти здійснили 52 обстріли громад Чернігівської області. Унаслідок чого загинула людина, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері ворог атакував Сновщину "геранями". На жаль, загинув цивільний чоловік 1985 року народження. Мої співчуття родині. Пошкоджена оселя та автівка. Також було влучання по сільгосппідприємству – пожежу там загасили", – зазначає Чаус.

Також у селі Сновської громади також через удар "герані" загорілося 5 гектарів трави. Учора вранці FPV-дрон влучив в автомобіль, який саме розвозив хліб у селі Новгород-Сіверської громади.

У Чернігові через удар ворожого дрона пошкоджене гаражне приміщення. На місці влучання пожежу ліквідували.

Усього протягом минулої доби окупанти здійснили 52 обстріли (80 вибухів).