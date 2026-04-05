«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Російські дрони атакували громади Чернгівщини: є загиблий, пошкоджені будинки та авто

У Сновській громаді загинув мирний житель.

наслідки російських атак по Чернігівщині
Фото: Нацполіція України

Упродовж доби російські окупанти здійснили 52 обстріли громад Чернігівської області. Унаслідок чого загинула людина, є пошкодження.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері ворог атакував Сновщину "геранями". На жаль, загинув цивільний чоловік 1985 року народження. Мої співчуття родині. Пошкоджена оселя та автівка. Також було влучання по сільгосппідприємству – пожежу там загасили", – зазначає Чаус. 

Також у селі Сновської громади також через удар "герані" загорілося 5 гектарів трави. Учора вранці FPV-дрон влучив в автомобіль, який саме розвозив хліб у селі Новгород-Сіверської громади. 

У Чернігові через удар ворожого дрона пошкоджене гаражне приміщення. На місці влучання пожежу ліквідували. 

Усього протягом минулої доби окупанти здійснили 52 обстріли (80 вибухів).

﻿
Читайте також
