Уночі росіяни атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки, є поранені

Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки в Хаджибейському районі. Також виникли займання автівок та балкона одного з будинків.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Усім надали необхідну медичну допомогу: двоє людей перебувають у лікарні, ще один проходитиме амбулаторне лікування.

Фото: Сергій Лисак

Станом на ранок, за попередніми даними, у житлових будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще чотири балкони зруйновано повністю. У будівлях збережено електро- та водопостачання, однак газ тимчасово відключено.

З перших годин після атаки на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб і задіяна спецтехніка.

Фото: Сергій Лисак

Тривають роботи з ліквідації наслідків, зокрема закриття вибитих вікон. Також розгорнуто мобільний пункт незламності.