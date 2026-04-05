Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки, є поранені

Відомо про трьох постраждалих.

Уночі росіяни атакували Одесу: пошкоджені житлові будинки, є поранені
наслідки удару РФ по Одесі
Фото: Сергій Лисак

Унаслідок нічної ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки в Хаджибейському районі. Також виникли займання автівок та балкона одного з будинків.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

За його словами, кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Усім надали необхідну медичну допомогу: двоє людей перебувають у лікарні, ще один проходитиме амбулаторне лікування.

Фото: Сергій Лисак

Станом на ранок, за попередніми даними, у житлових будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще чотири балкони зруйновано повністю. У будівлях збережено електро- та водопостачання, однак газ тимчасово відключено.

З перших годин після атаки на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб і задіяна спецтехніка. 

Фото: Сергій Лисак

Тривають роботи з ліквідації наслідків, зокрема закриття вибитих вікон. Також розгорнуто мобільний пункт незламності.

Фото: Сергій Лисак

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies