Стаття 51 Статуту ООН гарантує державі право на самооборону для захисту населення від російської окупації, наголосив речник міністерства.

Україна не може бути обмежена у праві на самозахист через геноцидну війну Росії.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи рішення про припинення виконання застарілих зобов’язань за Оттавською конвенцією.

Як ідеться в дописі Тихого у соцмережі Х, рішення, яке ухвалили влітку 2025 року, було складним, але виправданим в умовах повномасштабного вторгнення та масових звірств росіян проти українців. Тихий наголосив, що стаття 51 Статуту ООН гарантує державі право на самооборону для захисту населення від російської окупації.

Речник МЗС нагадав про трагедії в Бучі, Ізюмі та Маріуполі, які довели, що Росія ігнорує будь-які правила. Він підкреслив, що йдеться не про взаємність у порушеннях, а про порятунок людей «тут і зараз».

«Весь світ бачив, що сталося у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших місцях, які були чи залишаються під російською окупацією. Росія абсолютно не дотримується жодних правил. Йдеться не про взаємність, а про захист нашого народу тут і зараз», - наголосив речник МЗС.

Тихий додав, що безпекова ситуація в регіоні змінилася настільки фундаментально, що аналогічні кроки зробили також країни Балтії, Польща і Фінляндія. Тихий зауважив, що в цьому питанні Україна не залишилася наодинці.