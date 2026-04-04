Ердоган обговорив із генсеком НАТО липневий саміт в Анкарі і війну в Україні

Також ішлося про Іран.

президент Туреччини Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає PAP

Лідери обговорили підготовку до майбутнього саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня в турецькій столиці. Ердоган висловив сподівання, що на цій зустрічі ухвалять рішення, які зміцнять стійкість та ефективність НАТО перед майбутніми викликами.

Під час розмови Ердоган зазначив, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля для припинення війни США та Ізраїлю з Іраном. 

Окремою темою розмови стала війна Росії проти України. Президент Туреччини запевнив Рютте, що Анкара продовжує докладати зусиль для мирного завершення війни. 

  • Тим часом у Туреччині з візитом перебуває український президент Володимир Зеленський.
  • Анкара пропонує себе як майданчик для перемовин між Україною і РФ.
