Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС негайно зняти обмеження на російські енергоносії.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook після розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає «Європейська правда».

Орбан назвав ситуацію в Європі критичною та заявив про наближення серйозної енергетичної кризи.

На думку угорського прем’єра, європейській економіці загрожує дефіцит енергії і подальше зростання цін. Він вважає, що єдиним способом відвернути небезпеку є термінове поповнення запасів нафти та газу з усіх можливих джерел у максимально великих обсягах. Саме тому Орбан наполягає на скасуванні санкцій Брюсселя проти енергетичного сектору РФ.

Крім того, очільник угорського уряду знову висунув вимогу до ЄС вплинути на президента України Володимира Зеленського, аби той негайно відновив роботу нафтопроводу «Дружба».

Орбан закликав відхилити плани щодо відмови від російських енергоносіїв, оскільки вважає енергетичну політику Брюсселя занадто дорогою та недоступною для звичайних родин.