ГоловнаСвіт

Прем’єр Угорщини вимагає від ЄС скасувати санкції проти російської енергетики

Орбан лякає наближенням серйозної енергетичної кризи.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС негайно зняти обмеження на російські енергоносії. 

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook після розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо, передає «Європейська правда».

Орбан назвав ситуацію в Європі критичною та заявив про наближення серйозної енергетичної кризи.

На думку угорського прем’єра, європейській економіці загрожує дефіцит енергії і подальше зростання цін. Він вважає, що єдиним способом відвернути небезпеку є термінове поповнення запасів нафти та газу з усіх можливих джерел у максимально великих обсягах. Саме тому Орбан наполягає на скасуванні санкцій Брюсселя проти енергетичного сектору РФ.

Крім того, очільник угорського уряду знову висунув вимогу до ЄС вплинути на президента України Володимира Зеленського, аби той негайно відновив роботу нафтопроводу «Дружба». 

Орбан закликав відхилити плани щодо відмови від російських енергоносіїв, оскільки вважає енергетичну політику Брюсселя занадто дорогою та недоступною для звичайних родин.

  • ЄС не зміг ухвалити до річниці російського вторгнення в Україну 20-ий пакет санкцій. Він охоплював енергетичний сектор, фінансові послуги і торгівлю.
  • У сфері енергетики хотіли повну заборону морських сервісів для експорту російської сирої нафти. Також до санкційного списку додали ще 43 судна «тіньового флоту», довівши загальну кількість до 640.
  • Окрім цього, ЄС мав намір ускладнити для Росії придбання танкерів і запровадити широкі заборони на технічне обслуговування LNG-танкерів та криголамів, що має вдарити по російських газових проєктах.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies