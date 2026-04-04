Спікер парламенту Вірменії пригрозив виходом з ОДКБ

Вірменія готова вийти з ОДКБ та ЄАЕС, якщо Росія ухвалить відповідні рішення щодо економічного чи політичного тиску.

Про це заявив спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, передає портал News.am.

Так Симонян прокоментував чутки про можливі ультиматуми з боку Володимира Путіна під час зустрічі з Ніколом Пашиняном. Йшлося про ймовірне підвищення цін на газ та обмеження на товари через прагнення Вірменії до ЄС.

Симонян зазначив, що розмови про ціни ведуться роками, і в разі реальних кроків з боку РФ Вірменія прийме власне рішення про вихід з інтеграційних об'єднань.

Водночас спікер парламенту висловив сумнів, що ситуація дійде до критичної межі. За його словами, розмова між лідерами країн була продуктивною і плідною. Він додав, що хоча прем’єр-міністр Вірменії чітко виклав позицію держави, зміст таких зустрічей не часто стає публічним.

Симонян підкреслив, що Вірменія не робила і не планує робити жодних кроків проти Росії, проте влада зобов’язана передусім захищати інтереси своєї країни