Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що внаслідок атаки безпілотника в Ормузькій протоці атакував судно, пов’язане з Ізраїлем, передає Times of Israel.
MSC Ishyka ходить під прапором Ліберії.
Тим часом французький контейнеровоз, три танкери, пов'язані з Оманом, і судно, що перевозило зріджений газ і належить Японії, перетнули протоку без перешкод, пише Al Jazeera.
За інформацією аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, з 1 березня через протоку пройшло всього близько 150 суден, включаючи танкери та контейнеровози. Більшість із них були пов'язані з Іраном і такими державами, як Китай, Індія та Пакистан.
- Через війну зі США та Ізраїлем Іран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це перекрило шлях для 20% світового експорту нафти та газу, спровокувавши стрімке зростання цін на енергоносії.
- Хоча європейські країни спочатку відмовлялися втручатися, побоюючись втягування у війну, масштаби енергетичної кризи та тиск із боку Вашингтона змусили їх змінити позицію.
- 2 квітня понад 40 держав офіційно запустили міжнародну коаліцію, мета якої — забезпечити вільне судноплавство через Ормузьку протоку після завершення війни.