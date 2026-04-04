Низка суден під прапорами інших держав пройшла через Ормузьку протоку безперешкодно.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що внаслідок атаки безпілотника в Ормузькій протоці атакував судно, пов’язане з Ізраїлем, передає Times of Israel.

MSC Ishyka ходить під прапором Ліберії.

Тим часом французький контейнеровоз, три танкери, пов'язані з Оманом, і судно, що перевозило зріджений газ і належить Японії, перетнули протоку без перешкод, пише Al Jazeera.

За інформацією аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, з 1 березня через протоку пройшло всього близько 150 суден, включаючи танкери та контейнеровози. Більшість із них були пов'язані з Іраном і такими державами, як Китай, Індія та Пакистан.