Генсекретар НАТО зустрінеться з Трампом та ключовими міністрами США

У Брюсселі реагують на заяви Білого дому про можливий вихід з Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 8 квітня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо і міністром війни Пітом Геґсетом.

Як зазначає пресслужба Альянсу, у Сполучених Штатах Рютте загалом проведе п'ять днів. Після перемовин з урядовцями він візьме участь у декількох публічних дискусіях та засіданнях безпекових клубів.

Поїздка генсека стане відповіддю на риторику Білого дому щодо того, що президент Трамп розмірковує над роллю США в НАТО. Упродовж років республіканець був критиком Альянсу і скаржився на те, що Америка змушена нести на собі тягар його фінансування.

На тлі небажання союзників брати участь в операції США проти Ірану і розблокуванні Ормузької протоки Трамп заявив, що думає про відмову від гарантій безпеки для Європи, тобто фактично припинення членства в НАТО. У Держдепартаменті США також підтвердили, що після завершення війни відносини з Альянсом можуть бути переглянуті.