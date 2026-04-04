«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Генсекретар НАТО зустрінеться з Трампом та ключовими міністрами США

У Брюсселі реагують на заяви Білого дому про можливий вихід з Альянсу.

Генсекретар НАТО зустрінеться з Трампом та ключовими міністрами США
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 8 квітня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо і міністром війни Пітом Геґсетом.

Як зазначає пресслужба Альянсу, у Сполучених Штатах Рютте загалом проведе п'ять днів. Після перемовин з урядовцями він візьме участь у декількох публічних дискусіях та засіданнях безпекових клубів.

Поїздка генсека стане відповіддю на риторику Білого дому щодо того, що президент Трамп розмірковує над роллю США в НАТО. Упродовж років республіканець був критиком Альянсу і скаржився на те, що Америка змушена нести на собі тягар його фінансування.

На тлі небажання союзників брати участь в операції США проти Ірану і розблокуванні Ормузької протоки Трамп заявив, що думає про відмову від гарантій безпеки для Європи, тобто фактично припинення членства в НАТО. У Держдепартаменті США також підтвердили, що після завершення війни відносини з Альянсом можуть бути переглянуті.

Читайте також
