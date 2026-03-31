Рубіо: США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані

США, ймовірно, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни в Ірані.
Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає Bloomberg.
Рубіо розкритикував членів НАТО за відмову в доступі до військових баз після попередньої критики Трампа, який назвав партнерів по альянсу «боягузами».
«Якщо НАТО просто захищає Європу , якщо на них нападуть, але вони позбавляють нас права базуватися, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість. У ній важко підтримувати зв’язок», - заявив Рубіо.
Члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа допомогти відкрити Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив після нападу США та Ізраїлю.
Як пише видання, головним об'єктом гніву США стала Іспанія , яка закрила свій повітряний простір для американських рейсів.
- Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану. У мінекономіки наголошують, що це рішення відповідає політиці уряду.
- В перші дні війни Іспанія відмовила США у використанні спільних військових баз для атак на Іран. Там кажуть, що бази не використовуватимуться для нічого, що виходить за межі угоди [зі США], або не відповідає Статуту ООН.
- Трамп хоче позбавити союзників права голосу в НАТО за недостатні витрати на оборону.