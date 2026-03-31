Рубіо: США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані

США "дуже розчаровані" відсутністю підтримки з боку альянсу під час конфлікту на Близькому Сході.

США, ймовірно, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни в Ірані.

Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає Bloomberg.

Рубіо розкритикував членів НАТО за відмову в доступі до військових баз після попередньої критики Трампа, який назвав партнерів по альянсу «боягузами».

«Якщо НАТО просто захищає Європу , якщо на них нападуть, але вони позбавляють нас права базуватися, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість. У ній важко підтримувати зв’язок», - заявив Рубіо.

Члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа допомогти відкрити Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив після нападу США та Ізраїлю.

Як пише видання, головним об'єктом гніву США стала Іспанія , яка закрила свій повітряний простір для американських рейсів.