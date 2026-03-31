Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Почалося: блоки АЕС зупиняють на планові ремонти. Як це вплине на ситуацію зі світлом?
Горіть, як Усть-Луга
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Рубіо: США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані

США "дуже розчаровані" відсутністю підтримки з боку альянсу під час конфлікту на Близькому Сході.

Рубіо: США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США, ймовірно, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни в Ірані.

Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає Bloomberg.

Рубіо розкритикував членів НАТО за відмову в доступі до військових баз після попередньої критики Трампа, який назвав партнерів по альянсу «боягузами».

«Якщо НАТО просто захищає Європу , якщо на них нападуть, але вони позбавляють нас права базуватися, коли нам це потрібно, це не дуже хороша домовленість. У ній важко підтримувати зв’язок», - заявив Рубіо.

Члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа допомогти відкрити Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив після нападу США та Ізраїлю. 

Як пише видання, головним об'єктом гніву США стала Іспанія , яка закрила свій повітряний простір для американських рейсів.

  • Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану. У мінекономіки наголошують, що це рішення відповідає політиці уряду.
  • В перші дні війни Іспанія відмовила США у використанні спільних військових баз для атак на Іран. Там кажуть, що бази не використовуватимуться для нічого, що виходить за межі угоди [зі США], або не відповідає Статуту ООН.
  • Трамп хоче позбавити союзників права голосу в НАТО за недостатні витрати на оборону.
﻿
