Трамп може звернутися до арабських держав з проханням допомогти оплатити війну в Ірані

В Білому домі заявили, що приватно Іран погодився з деякими вимогами США .

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт
Фото: EPA/UPG

 Президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб закликати арабські країни сплатити вартість війни в Ірані.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, передає Reuters.

На брифінгу для преси Лівітт, коли її запитали, чи зможуть арабські країни допомогти оплатити війну, вона відповіла, що не випереджатиме президента-республіканця, але що така ідея є в Трампа.

Також вона заявила, що те, що Тегеран заявляє публічно, відрізняється від того, що він повідомляє американським чиновникам приватно, і що Іран приватно погодився з деякими пунктами Вашингтона.

«Незважаючи на всі публічні заявлення, які ви чуєте від режиму, та неправдиві повідомлення, переговори тривають і йдуть добре", - йдеться в повідомленні.

  • Трамп погрожує знищити електростанції, нафтові свердловини і опріснювальні установки Ірану. Він сказав, що штати ведуть переговори з "новим режимом" Ірану, але якщо вони проваляться, то будуть ці наслідки.
  • Раніше, американський президент заявив, що США можуть «забрати іранську нафту». Трамп розглядає можливість захоплення експортного хабу на острові Харг, водночас продовжуючи переговори.
