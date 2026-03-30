Трамп може звернутися до арабських держав з проханням допомогти оплатити війну в Ірані

В Білому домі заявили, що приватно Іран погодився з деякими вимогами США .

Президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб закликати арабські країни сплатити вартість війни в Ірані.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, передає Reuters.

На брифінгу для преси Лівітт, коли її запитали, чи зможуть арабські країни допомогти оплатити війну, вона відповіла, що не випереджатиме президента-республіканця, але що така ідея є в Трампа.

Також вона заявила, що те, що Тегеран заявляє публічно, відрізняється від того, що він повідомляє американським чиновникам приватно, і що Іран приватно погодився з деякими пунктами Вашингтона.

«Незважаючи на всі публічні заявлення, які ви чуєте від режиму, та неправдиві повідомлення, переговори тривають і йдуть добре", - йдеться в повідомленні.