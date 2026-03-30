У Лівані загинули троє миротворців ООН, є поранені

Троє індонезійських миротворців отримали поранення в бою між Ізраїлем та Хезболлою.

Упродовж останньої доби троє військовослужбовців ООН загинули в Лівані в бою між Ізраїлем та Хезболлою

Про це пише Bloomberg.

Двоє індонезійських миротворців загинули, а ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу логістичного конвою ООН 30 березня. Про це повідомив голова миротворчої місії ООН Жан-П'єр Лакруа.

Як повідомив речник ООН, ще один індонезійський миротворець загинув, а інший отримав поранення внаслідок нападу, що стався 29 березня.

Насильство відбувається через переслідування Ізраїлем бойовиків "Хезболли" на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка триває вже другий місяць.