МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль південну частину Лівану і підірвати мости через Літан

Країна називає це створенням "безпекової зони". 

Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль південну частину Лівану і підірвати мости через Літан
Ізраїль вдарив по центральних районах Бейрута
Фото: EPA/UPG

Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль частину південного Лівану і заявив, що поки що не дозволить повернутися туди біженцям. Міністр оборони Ісраель Кац сказав, що Ізраїль хоче контролювати "безпекову зону" на півдні країни вгору від річки Літан, пише The Times

Всі мости через річку збираються знищити. Кац стверджує, що Армія оборони Ізраїлю продовжить операцію в Лівані "з усією силою" проти "Хезболли".

"Сотні тисяч мешканців південного Лівану, які були евакуйовані на північ, не повернуться на південь від річки Літан, допоки не буде забезпечена безпека мешканців на півночі", – сказав він. 

Кац сказав, що там, де є терор і ракети, "не буде ні домівок, ні жителів, а буде Армія оборони Ізраїлю". 

Про підготовку ізраїльської сухопутної операції проти Лівану було відомо ще раніше. Axios писав, що ЦАХАЛ збирається розгорнути її на додачу до повітряних ударів.

Ізраїль декларує ціль знищити загрозу від угруповання “Хезболла”. Про наступ на угруповання країна оголосила 2 березня – через кілька днів після початку спільної зі США операції проти Ірану. Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану гинули, серед іншого, цивільні. 

Наземний наступ Ізраїлю проти Лівану відбувався й раніше, зокрема в 2024-му. Загалом створення ним буферних зон у Лівані почалося ще в 1985 році. 


