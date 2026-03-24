Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль південну частину Лівану і підірвати мости через Літан

Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль частину південного Лівану і заявив, що поки що не дозволить повернутися туди біженцям. Міністр оборони Ісраель Кац сказав, що Ізраїль хоче контролювати "безпекову зону" на півдні країни вгору від річки Літан, пише The Times.

Всі мости через річку збираються знищити. Кац стверджує, що Армія оборони Ізраїлю продовжить операцію в Лівані "з усією силою" проти "Хезболли".

"Сотні тисяч мешканців південного Лівану, які були евакуйовані на північ, не повернуться на південь від річки Літан, допоки не буде забезпечена безпека мешканців на півночі", – сказав він.

Кац сказав, що там, де є терор і ракети, "не буде ні домівок, ні жителів, а буде Армія оборони Ізраїлю".

Про підготовку ізраїльської сухопутної операції проти Лівану було відомо ще раніше. Axios писав, що ЦАХАЛ збирається розгорнути її на додачу до повітряних ударів.

Ізраїль декларує ціль знищити загрозу від угруповання “Хезболла”. Про наступ на угруповання країна оголосила 2 березня – через кілька днів після початку спільної зі США операції проти Ірану. Внаслідок ізраїльських ударів по Лівану гинули, серед іншого, цивільні.

Наземний наступ Ізраїлю проти Лівану відбувався й раніше, зокрема в 2024-му. Загалом створення ним буферних зон у Лівані почалося ще в 1985 році.



