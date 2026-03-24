Нетаньягу після розмови з Трампом заявив, що удари по Лівану й Ірану триватимуть

Ізраїль декларує своїми цілями знищення ракетної та ядерної програм і загрози від "Хезболли".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна "продовжить завдавати ударів по Ірану і Лівану". Відповідну заяву після перемовин з американським президентом поширює The Times.

Він сказав, що кілька днів тому Ізраїль убив ще двох науковців, які займалися ядерними розробками. Ліквідація ракетної і ядерної програм Ірану залишається ціллю держави, як і війна проти ліванської "Хезболли".

Водночас американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом відправиться до Пакистану, що виступає медіатором між Сполученими Штатами та Іраном. Однак неясно, чи іранські представники приєднаються до переговорів.

"Все, що я кажу – що ми перебуваємо в розпалі реальної можливості укласти угоду. Я думаю, якби я був гравцем, який ставить на кін, то я б поставив на це. Але, знову ж таки, я нічого не гарантую", – коментував американський президент можливу угоду з Іраном з розблокування Ормузької протоки.

Раніше він заявив, що Штати знищать всі енергооб'єкти Ірану, якщо той продовжить атакувати судна на найважливішому морському шляху постачань нафти і нафтопродуктів.

За непідтвердженими офіційно даними, Іран і США цього тижня можуть провести перемовини в Ісламабаді.

Іранська влада поки що не сигналізує про готовність зупиняти бойові дії. Радник аятоли заявив, що бої триватимуть, допоки Тегеран не отримає "компенсації" за отримані під час війни ушкодження.

Бойові дії на Близькому Сході

Операція Ізраїлю і США проти Ірану триває з 28 лютого. Ізраїль також атакує Ліван, де діє угруповання “Хезболла”. КВІР у відповідь на операцію атакує Ізраїль і країни Перської затоки, зокрема американські військові бази та енергетику цих країн.

Також про відбиття атак повідомляла Туреччина, а Азербайджан заявляв про удар по аеропорту на автономній території. Іран відмовився брати відповідальність за ці епізоди.

Бойові дії на Близькому Сході спричинили паливну кризу: через атаки одразу декілька нафто-газових об’єктів призупинили роботу, а найважливіший морський шлях постачань нафти – Ормузька протока – заблокований іранцями.

Дональд Трамп 22 березня висунув Ірану ультиматум із вимогою розблокувати її. В інакшому випадку він погрожує знищити всі електростанції Ірану.

У країнах Перської затоки перебувають українські фахівці по боротьбі з дроновими атаками. Україна надіслала їх у відповідь на запит про допомогу від США та постраждалих від іранських атак країн.

Вранці вівторка про нові атаки повідомили в Ізраїлі, Ірані і Лівані. В Ізраїлі шестеро людей поранені внаслідок падіння уламків ракет, в Ірані є ушкодження енергетичної інфраструктури. В Лівані загинули двоє людей.