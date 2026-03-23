Естонія офіційно підтримала роботу Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країна офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Сьогодні Естонія офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України. Ми є одними з перших держав, які зробили цей рішучий крок, щоб Росія понесла відповідальність за весь спектр скоєних нею злочинів, інші країни повинні тепер наслідувати наш приклад", - наголосив Цахкна.
Він додав, що "відповідальність (Росії, - ред) не можна відкладати, і тому необхідно зберегти набраний темп".
- Торік у липні Верховна Рада ратифікувала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії проти України.
- Раніше - у червні - Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, що дозволить притягнути до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Так званий імунітет для трійки – президента, прем'єра і глав МЗС – не передбачений.
- В кінці січня 2026 Рада Європи і ЄС підписали угоду про фінансування передової групи для створення Спецтрибуналу щодо злочинів РФ.