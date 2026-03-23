Естонія офіційно підтримала роботу Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України

Голова МЗС закликав інші країни наслідувати цей приклад. 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країна офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні Естонія офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України. Ми є одними з перших держав, які зробили цей рішучий крок, щоб Росія понесла відповідальність за весь спектр скоєних нею злочинів, інші країни повинні тепер наслідувати наш приклад", - наголосив Цахкна.

Він додав, що "відповідальність (Росії, - ред) не можна відкладати, і тому необхідно зберегти набраний темп".

