Естонія офіційно підтримала роботу Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що країна офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні Естонія офіційно підтвердила свою готовність підтримати роботу Ради Європи щодо Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України. Ми є одними з перших держав, які зробили цей рішучий крок, щоб Росія понесла відповідальність за весь спектр скоєних нею злочинів, інші країни повинні тепер наслідувати наш приклад", - наголосив Цахкна.

Він додав, що "відповідальність (Росії, - ред) не можна відкладати, і тому необхідно зберегти набраний темп".