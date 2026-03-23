Зеленський: Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління БпЛА дальньої дії

Про це за результатами доповіді очільника ГУР МОУ Олега Іващенка, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно", – наголошує Президент.

Також глава держави повідомив, що росіяни продовжують надавати розвідувальну інформацію іранському режиму. "Росія використовує власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході".

Президент додає, що ГУР у регулярному форматі надає оцінку ситуації на фронті та внутрішню російську інформацію щодо активності на полі бою.

Російське командування постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.

"Доручив Олегу Іващенку поінформувати партнерів і представників медіа щодо тих даних, які можемо зробити відкритими", – наголошує глава держави.