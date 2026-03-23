Комунальники ліквідували пошкодження тепломережі на мосту Патона в Києві

Аварійно-відновлювальна служба КП "Київтеплоенерго" ліквідувала пошкодження тепломережі на мосту Патона.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку.

Ремонт тривав менше доби. Наразі відбувається відновлення теплопостачання клієнтам.

Управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири.

Прорив тепломережі під мостом Патона стався вранці 22 березня. На час робіт тимчасово призупинили подачу тепла до будівель у двох мікрорайонах Дніпровського району.