Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
ГоловнаСуспільствоПодії

Комунальники ліквідували пошкодження тепломережі на мосту Патона в Києві

До робіт залучали верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку.

Аварійно-відновлювальна служба КП "Київтеплоенерго" ліквідувала пошкодження тепломережі на мосту Патона.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через складність розташування тепломережі під мостом до робіт залучили верхолазів із допуском до висотних робіт, а також спеціалізовану техніку.

Ремонт тривав менше доби. Наразі відбувається відновлення теплопостачання клієнтам. 

Управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири.

Прорив тепломережі під мостом Патона стався вранці 22 березня. На час робіт тимчасово призупинили подачу тепла до будівель у двох мікрорайонах Дніпровського району.

  • Міст Патона ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами. Статус аварійного міст має ще з 2017 року. У 2019 стало Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.
  • У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.
  • У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Відповідно до розпорядження, реставрацію мали закінчити до 31 грудня 2025 року.
  • У 2021 році відбувся тендер на проєктування реставрації моста. Того ж року під час випробувань під мостом прорвало тепломережу. 
  • У серпні 2024 року КМДА повідомила про звернення до Кабміну з вимогою провести ремонт моста Патона для уникнення аварійних ситуацій. Як стверджують у КМДА, місто передало об'єкт до проєкту "Велике будівництво", бо на цьому наполягало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте за два роки після того, як "Київавтодор" делегував функції замовника робіт щодо моста Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, жодного ремонту так і не відбулося.
  • У лютому 2026-го науковці заявили, що у конструкціях мосту Патона зафіксовано критичні корозійні пошкодження і також звернулися до уряду з пропозиціями щодо капітального ремонту мосту.
  • 27 лютого очільник Деснянської РДА Максим Бахматов опублікував інфографіку, в якій йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно аби вікна в авто були відкриті, ремені безпеки відстебнуті, блокування відключене. Він підписав ілюстрацію так: "Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року", проте її активно поширювали у соцмережах протягом вихідних. Через це КМДА звернулася до поліції і попросила надати оцінку діям Бахматова.
  • 5 березня КМДА заявила, що міст можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень. 
  • Водночас, Національна академія наук наголошує, що до ремонту й реконструкції мосту Патона потрібно братися невідкладно
﻿
