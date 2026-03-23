СБУ викрила керівника угорської агентурної мережі на Закарпатті

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу співробітника угорської військової розвідки, який керував агентурною мережею на Закарпатті, яку викрили навесні 2025 року.

Як повідомляє СБУ, йдеться про кадрового розвідника Золтана Андре, який проводив агентурні зустрічі в Угорщині зі своїм інформатором із Закарпаття. Тоді СБУ затримала двох учасників шпигунського осередку, які збирали дані про військову захищеність регіону, місцеві суспільно-політичні настрої та можливу реакцію населення у разі введення угорських військ.

Розслідування встановило, що Андре з 2016 до 2020 року перебував у Грузії під прикриттям представника дипломатичної місії Угорщини, а після повернення до 2021 року почав розвідувально-підривну діяльність проти України.

У 2021 році Андре завербував колишнього військового з Берегівського району та активував його для шпигунства на Закарпатті у вересні 2024 року. Серед завдань агента було:

розвідка місць дислокації Сил оборони та бойових позицій ППО;

підбір кандидатів для вербування до агентурної мережі;

використання угорських дипломатичних установ для отримання персональних даних мешканців області;

обіцянки грошей та преференцій для залучення до співпраці.

Також Андре намагався залучити до співпраці колишню контрактницю однієї з бойових бригад ЗСУ та ще одного військовослужбовця, якому обіцяв постачання наркотичних засобів замість винагороди.

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення всіх учасників угорської агентурної мережі на шкоду Україні. Кожного із зловмисників буде притягнуто до відповідальності за злочини проти держави.

У травні 2025 року Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави.