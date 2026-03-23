ЦПД: російські спецслужби посилюють шпигунську діяльність у Флориді

Агенти РФ намагалися потрапити на об’єкти SpaceX у Флориді та Каліфорнії під виглядом туристів.

Кремль розширює шпигунську діяльність у Флориді, яка є ключовим центром космічної та оборонної інфраструктури США.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Російські спецслужби посилюють шпигунську діяльність у Флориді – ключовому центрі космічної та оборонної інфраструктури США. Тут розташовані десятки військових об’єктів, командувань, інфраструктура ВМС та SpaceX", – зазначають у повідомленні ЦПД.

Відомий випадок, коли російські агенти під виглядом туристів намагалися потрапити на об’єкти SpaceX у Флориді та Каліфорнії, а також встановити контакти з військовими та посадовцями, які мають доступ до чутливої інформації. Це свідчить про системну розвідку критичної інфраструктури США.

У Центрі додають, що йдеться не про окремі інциденти, а про послідовне накопичення даних щодо вразливостей американської оборонної та космічної системи.

"На тлі кризи російської космічної галузі кремль дедалі активніше намагається компенсувати технологічне відставання через шпигунство та крадіжки технологій", – наголошують у ЦПД.

Відомо, що раніше російського космонавта Олега Артем’єва усунули від місії Crew-12 після його спроб сфотографувати двигуни та внутрішню документацію компанії SpaceX.