Мером Парижа став соціаліст Еммануель Грегуар

Лідер соціалістів Еммануель Грегуар виборов посаду мера Парижа у другому турі муніципальних виборів, пише France24.

Він переміг колишню праву міністерку з питань юстиції та культури Рашиду Даті в останньому великому випробуванні настроїв французької громадськості перед надзвичайно важливими президентськими виборами наступного року.

48-річний Еммануель Грегуар, колишній заступник чинної мерки Анн Ідальго, набрав близько 51% голосів. Він розгромив Даті та представницю радикальних лівих Софію Шікіру, спростувавши прогнози про запеклу боротьбу.

“Париж вирішив залишитися вірним своїй історії”, – сказав Грегуар своїм прихильникам.

Ліві керують Парижем

Його перемога продовжує 25-річчя трансформаційного правління мерів від лівих сил – Бертрана Деланое та Анн Ідальго. За цей час вони перетворили забруднений мегаполіс на місто з парками, велодоріжками та пішохідними вулицями.

Ці вибори стали кульмінацією напруженої кампанії, в якій Грегуар звинуватив президента Еммануеля Макрона у втручанні в місцеву політику з метою послаблення його шансів, що французький лідер відкинув як “нісенітницю”.

Грегуар, який пообіцяв покращити шкільну систему у Парижі, публічно говорив про те, що протягом кількох місяців, коли він навчався у початковій школі, був жертвою сексуального насильства у позашкільній програмі плавання.

Новий мер пообіцяв бути “ближчим до людей”. Він намагатиметься дистанціюватися від методів Ідальго, які критики називали різкими, хоча водночас зберігатиме та продовжуватиме її спадщину.