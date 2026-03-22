На Кубі заявили, що готові до будь-якого потенційного нападу з боку США

Куба готова до імовірного військового зіткнення зі США, заявив заступник міністра закордонних справ острова Карлос Фернандес де Коссіо у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа захопити цю державу.

Про це пише Reuters.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися. Ми не бачимо, чому це мало б статися, і ми не знаходимо жодного виправдання», – сказав де Коссіо.

Де Коссіо також заявив, що будь-які припущення про те, що характер, структура або члени кубинського уряду будуть предметом переговорів зі США, є неправдивими.

Він додав, що зміна режиму «абсолютно» виключена з переговорів зі Сполученими Штатами.