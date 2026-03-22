Зеленський: «Є сигнали, що можливе продовження обмінів»

Сьогодні завершився другий день роботи української переговорної групи у Штатах. Про результати відзвітували українському президенту. Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, що «є сигнали про можливе продовження обмінів».

«Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну, і щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для надійного миру.

«Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», – сказав глава держави.

Він додав, що ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче, але цього бажає світ.