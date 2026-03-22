МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
ГоловнаПолітика

Зеленський: «Є сигнали, що можливе продовження обмінів»

Сьогодні завершився другий день роботи української переговорної групи у Штатах.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні завершився другий день роботи української переговорної групи у Штатах. Про результати відзвітували українському президенту. Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, що «є сигнали про можливе продовження обмінів».

«Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи – другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. Фактично два дні зустрічей: учора вдень і ввечері, сьогодні теж. Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час – передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі, я дуже вдячний американському суспільству за чітку підтримку нормального, достойного миру для України», – зазначив Володимир Зеленський. 

Він зауважив, що важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну, і щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для надійного миру.

«Очікую, що після повернення нашої переговорної групи в Україну ми детально обговоримо всі аспекти зустрічей, які поки що – телефоном – безпечно не можна обговорити. Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», – сказав глава держави. 

Він додав, що ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче, але цього бажає світ. 

  • Раніше Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.
