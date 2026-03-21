Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Віткофф назвав сьогоднішню зустріч з делегацією України у Флориді конструктивною

Обговорення було зосереджене на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань.

Стів Віткофф
Фото: EPA/UPG

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав сьогоднішню зустріч з делегацією України у Флориді конструктивною. 

“Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль. Обговорення було зосереджене на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань з метою наближення до всеосяжної мирної угоди”, – написав Віткофф у соцмережі Х.

Він зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Державного департаменту Кріс Карран.

“Ми вітаємо подальшу взаємодію, спрямовану на вирішення відкритих питань, визнаючи її важливість для ширшої глобальної стабільності, і дякуємо президенту Трампу за його постійне лідерство у просуванні цих зусиль”, – написав Віткофф.

  • Перед цим президент Зеленський повідомив, що сьогодні вже відбулася зустріч нашої команди в Америці. Команди продовжать спілкуватись і завтра. 
  • Напередодні Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.
Читайте також
