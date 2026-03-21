Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав сьогоднішню зустріч з делегацією України у Флориді конструктивною.
“Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль. Обговорення було зосереджене на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань з метою наближення до всеосяжної мирної угоди”, – написав Віткофф у соцмережі Х.
Він зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Державного департаменту Кріс Карран.
“Ми вітаємо подальшу взаємодію, спрямовану на вирішення відкритих питань, визнаючи її важливість для ширшої глобальної стабільності, і дякуємо президенту Трампу за його постійне лідерство у просуванні цих зусиль”, – написав Віткофф.
- Перед цим президент Зеленський повідомив, що сьогодні вже відбулася зустріч нашої команди в Америці. Команди продовжать спілкуватись і завтра.
- Напередодні Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США. Це чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також дронова угода.