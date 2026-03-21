Обговорення було зосереджене на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф назвав сьогоднішню зустріч з делегацією України у Флориді конструктивною.

“Сьогодні у Флориді делегації США та України провели конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль. Обговорення було зосереджене на звуженні розбіжностей і врегулюванні невирішених питань з метою наближення до всеосяжної мирної угоди”, – написав Віткофф у соцмережі Х.

Він зазначив, що до складу американської делегації, окрім нього, увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум і старший радник з питань політики Державного департаменту Кріс Карран.

“Ми вітаємо подальшу взаємодію, спрямовану на вирішення відкритих питань, визнаючи її важливість для ширшої глобальної стабільності, і дякуємо президенту Трампу за його постійне лідерство у просуванні цих зусиль”, – написав Віткофф.