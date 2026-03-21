Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень

Загалом від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. На напрямку зафіксовано шість боєзіткнень.
На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Охрімівка та Синельникове. Одна штурмова дія триває.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в районі Середнього та у бік населених пунктів Ставки й Діброва. Одна штурмова дія триває.
На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.
На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру, бій триває.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одна штурмова дія триває.
На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка. Шість ворожих атак триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупанта та 24 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та два укриття особового складу; пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки, сім укриттів особового складу, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 171 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районі Тернового, Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському, Іванівці та Підгаврилівці.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса. Одна штурмова дія ворога триває.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Приморського. Завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.
На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.