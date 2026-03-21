Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень

Противник завдав 48 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Пілоти керують дронами FPV під час атаки на передовій поблизу міста Часів Яр, Донецька область, 29 липня 2025 року.

Загалом від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, 12 з них – із застосуванням РСЗВ. На напрямку зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Охрімівка та Синельникове. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три штурми окупантів в районі Середнього та у бік населених пунктів Ставки й Діброва. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку противник шість разів намагався просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити своє положення, атакуючи в районі Часового Яру, бій триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка. Шість ворожих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 52 окупанта та 24 – поранено; знищено одиницю автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та два укриття особового складу; пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки, сім укриттів особового складу, пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 171 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районі Тернового, Злагоди та Красногірського. Завдавав авіаудару по Покровському, Іванівці та Підгаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса. Одна штурмова дія ворога триває.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в напрямку Приморського. Завдавав авіаударів у районах Веселянки, Покровського, Оріхового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.