Село Покровка на Сумщині — під контролем ЗСУ.

Про це повідомив 14-ий армійський корпус на своїй фейсбук-сторінці.

Його бійці встановили державний прапор України у населеному пункті і тим самим спростували фейки російської пропаганди про нібито окупацію Покровки.

«Покровка практично вщент розбита, але вона не здана. Встановлений нашими бійцями стяг над згарищами — це не просто символ, це доказ того, що 14-й армійський корпус тримає населений пункт під щільним вогневим контролем», - ідеться в дописі.