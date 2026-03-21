19 березня на Лимансько-Борівському напрямку противник здійснив найбільшу спробу прориву з початку бойових дій на цій ділянці. Бійці Третього армійського корпусу зупинили спробу ворожого прориву.

"Сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ атакували позиції Третього корпусу одночасно на 7 напрямках. У наступі було задіяно понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки – багі й квадроцикли", – ідеться у повідоменні.

Проте ворог почав зазнавати втрат ще на підступах до лінії бойового зіткнення. Упродовж чотирьох годин підрозділи Трійки повністю зупинили наступ: те, що мало стати стрімким проривом, обернулося для росіян масштабним провалом.

Втрати противника в техніці: 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та 3 танки. Уражено ТОС "Сонцепьок" і 5 гармат. Знищено 160+ ворожих БпЛА.

"Півтора місяці ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути – це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу.

Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії – і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", – бригадний генерал Андрій Білецький.

За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 – безповоротні, решта – санітарні втрати.

Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває.