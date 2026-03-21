Головне за ніч та ранок суботи, 21 березня: атака на Запоріжжя, понад 160 боєзіткнень, ворожі удари по енергоструктурі

Нічна повітряна атака, 161 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, друга втрата ворожого Ка-52 за добу, війна на Близькому Сході.

Уранці 21 березня російські окупанти атакували місто Запоріжжя, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Ворожим ударом зруйновано приватний будинок.

Станом на 08:00 було відомо, що загинули чоловік і жінка, двоє дівчат - 15 та 11 років - отримали травми.

У прокуратурі Запорізької області додають, що РФ вдарила також по обʼєкту інфраструктури. Пошкоджено приміщення промислового обʼєкту та травмовано працівника, який перебував на роботі.

Українська делегація прибула до США для двосторонніх переговорів із представниками Штатів. Російської сторони не буде на зустрічі, пише Суспільне з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 161 боєзіткнення.

Армія РФ продовжує здійснювати штурмові дії на Покровському (32 штурми), Костянтинівському (22 атаки) та Гуляйпільському (21 атака окупантів) напрямках.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1240 солдатів. Загальні втрати окупантів складають близько 1 286 940 осіб.

Російські війська втратили ще один ударний гелікоптер Ка-52 упродовж минулої доби, повідомляє "Мілітарний" із посиланням на російські телеграм-канали.

За наявною інформацією, екіпаж намагався катапультуватися, однак один із пілотів загинув у момент ураження гелікоптера. Причини інциденту російські ресурси назвали "незрозумілими", не надавши жодних деталей.

Це вже друга втрата Ка-52 за останні 24 години. Напередодні, 20 березня, на Покровському напрямку український FPV-дрон уразив російський бойовий Ка-52.

РФ атакувала енергетичний об'єкт на Чернігівщині, в області виникли перебої зі світлом.

Унаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру на Миколаївщині було знеструмлено частину населених пунктів Миколаївського району.

Унаслідок атаки РФ без світла залишилися 21 тисяча мешканців Славутича.

Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

РФ атакувала Україну 154 ударними дронами, сили ППО знешкодили 148 з них.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social оприлюднив заяву про "наближення США до цілей на Близькому Сході на тлі намірів згорнути військові зусилля проти Ірану".

Він вважає, що Америці вдалося завдати непоправної шкоди балістичним потужностям Ірану, а також знищити флот та авіацію і впевнитися в тому, що Тегеран ніколи не наблизиться до створення ядерної зброї.

Що ж до Ормузької протоки, то у Білому домі хочуть, щоб її безпекою займалися інші держави, оскільки США, мовляв, "нею взагалі не користуються". Трамп вважає, що для союзників це було б "легкою військовою операцією".

