Росіян на переговорах не буде.

Рустем Умєров і Андрій Гнатів представляють Україну на переговорах зі США

Українська делегація прибула до США для двосторонніх переговорів із представниками Штатів. Російської сторони не буде на зустрічі.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США на найближчій зустрічі:

чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів; програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот; взаємовідносини України і США, а також Drone Deal.

Як відомо, у перемовинах в Флориді братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.