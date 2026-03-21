Українська делегація прибула до США для двосторонніх переговорів із представниками Штатів. Російської сторони не буде на зустрічі.
Про це пише Суспільне з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів.
Напередодні президент Володимир Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США на найближчій зустрічі:
- чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей;
- підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів;
- програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот;
- взаємовідносини України і США, а також Drone Deal.
Як відомо, у перемовинах в Флориді братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця.