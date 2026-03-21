Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Українська делегація вже прибула до США на переговори, – ЗМІ

Росіян на переговорах не буде.

Українська делегація вже прибула до США на переговори, – ЗМІ
Рустем Умєров і Андрій Гнатів представляють Україну на переговорах зі США
Фото: Зеленський у Telegram

Українська делегація прибула до США для двосторонніх переговорів із представниками Штатів. Російської сторони не буде на зустрічі.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів.

Напередодні президент Володимир Зеленський назвав 4 пункти перемовин зі США на найближчій зустрічі: 

  1. чіткі параметри продовження тристоронніх зустрічей; 
  2. підготовка до відповідних зустрічей, це готовність документів;
  3. програма PURL, через яку Україна купує ракети для Петріот;
  4. взаємовідносини України і США, а також Drone Deal.

Як відомо, у перемовинах в Флориді братиме участь Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія і Сергій Кислиця

Читайте також
