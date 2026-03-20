Німеччина спрощує експорт певних видів зброї до України та країн Перської затоки

Виробнича лінія на заводі боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюссі, Німеччина, 27 серпня 2025 року.

Уряд Німеччини спрощує експорт певних видів зброї до країн Перської затоки та України.

Про це повідомили на сайті відомства.

Спрощена процедура дозволяє швидку доставку товарів повітряної та морської оборони.

«Завдяки новому, тимчасовому Закону про загальне рівне ставлення (AGG 48), ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом озброєнь для експорту терміново необхідного озброєння до цих країн, щоб відповідати цим новим вимогам. Це забезпечує швидкий та небюрократичний експорт для зміцнення їхніх оборонних систем і таким чином демонструє нашу солідарність», - Федеральний міністр економіки Катерина Райхе

Нові експортні ліцензії (AGG) передбачені для експорту та подальшої передачі окремих військових товарів до певних країн для оборонних цілей. Їх експортери можуть використовувати без необхідності подавати попередню заявку на експорт.

Країни, що охоплюються AGG: Україні, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман.

Спрощена ліцензія чинна до 15 вересня 2026 року. AGG передбачає щомісячні зобов'язання щодо звітності для компаній-експортерів та інші положення.