Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Німеччина спрощує експорт певних видів зброї до України та країн Перської затоки

Нові правила діятимуть впродовж наступних 6 місяців.

Виробнича лінія на заводі боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюссі, Німеччина, 27 серпня 2025 року.
Уряд Німеччини спрощує експорт певних видів зброї до країн Перської затоки та України.

Про це повідомили на сайті відомства.

Спрощена процедура дозволяє швидку доставку товарів повітряної та морської оборони.

«Завдяки новому, тимчасовому Закону про загальне рівне ставлення (AGG 48), ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом озброєнь для експорту терміново необхідного озброєння до цих країн, щоб відповідати цим новим вимогам. Це забезпечує швидкий та небюрократичний експорт для зміцнення їхніх оборонних систем і таким чином демонструє нашу солідарність», - Федеральний міністр економіки Катерина Райхе

Нові експортні ліцензії (AGG) передбачені для експорту та подальшої передачі окремих військових товарів до певних країн для оборонних цілей. Їх експортери можуть використовувати без необхідності подавати попередню заявку на експорт

Країни, що охоплюються AGG: Україні, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман.

Спрощена ліцензія чинна до 15 вересня 2026 року. AGG передбачає щомісячні зобов'язання щодо звітності для компаній-експортерів та інші положення.

  • Лідери Франції, Британії, Німеччини, Італії і ще трьох країн опублікували спільну заяву про Ормузьку протоку. Вони "готові" сприяти зусиллям з забезпечення безпечного проходу протокою. 
  • Очільник німецького МЗС відкинув участь Берліна в охороні комерційних суден в Ормузькій протоці. Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін не має наміру втручатися у війну з Іраном.
﻿
Читайте також
