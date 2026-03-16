Очільник німецького МЗС відкинув участь Берліна в охороні комерційних суден в Ормузькій протоці

Німеччина не братиме участі в потенційних міжнародних військових зусиллях щодо захисту комерційних суден в Ормузькій протоці.

Про це міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив німецькому громадському мовнику ARD, пише dailysabah.com.

Він наголосив, що Берлін не має наміру втручатися у війну з Іраном.

“Чи станемо ми незабаром активною частиною цього конфлікту? Ні”, – сказав Вадефуль.

Вадефуль підкреслив, що німецький уряд має дуже чітку позицію з цього питання, яку чітко дали зрозуміти канцлер Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус. “Ми не братимемо участі в цьому конфлікті”, – підкреслив міністр.

США та Ізраїль заявляють, що метою є знищення військового потенціалу Ірану, зокрема його ядерної та ракетної програм, нагадав міністр.

“І тепер ми очікуємо, що нам повідомлять і триматимуть нас в курсі подій, і що ми будемо залучені, як тільки це станеться. А потім ми дуже хотіли б взяти участь у початку перемовин”, – каже німець.

Він додав, що безпека Ормузької протоки буде досягнута лише за умови досягнення узгодженого рішення та проведення переговорів з іранцями.

Президент США Дональд Трамп закликав низку країн направити свої військові кораблі до Ормузької протоки для розблокування експорту нафти країн Перської затоки. Судноплавство там практично зупинилося, що призвело до зростання цін на нафту. Трамп, зокрема, звернувся до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії.

Американський президент також попередив, що на НАТО чекає "дуже погане майбутнє", якщо союзники США не допоможуть відкрити Ормузьку протоку під час війни з Іраном.

У понеділок міністри закордонних справ країн-членів ЄС мають зустрітися особисто в Брюсселі вперше з початку іранського конфлікту.

Місія Євросоюзу "Aspides"

Стосовно можливого розширення місії Євросоюзу "Aspides", Вадефуль заявив, що ця операція, зосереджена переважно на Червоному морі, досі була неефективною, пише Reuters.

“І тому я дуже скептично ставлюся до того, чи зможе розширення "Aspides" до Ормузької протоки забезпечити більшу безпеку. Тепер ми спокійно обговоримо все це разом. Ми конструктивно беремо в цьому участь”, – сказав міністр.

У лютому 2024 року Європейський Союз розпочав операцію "Aspides" для захисту судноплавства в Червоному морі у відповідь на атаки хуситів. У ній брав участь і фрегат Бундесверу.