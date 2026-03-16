Дубайський аеропорт призупинив рейси внаслідок влучання дрона в паливний резервуар

Одне з найзавантаженіших летовищ світу тимчасово не працює. 

Дубайський міжнародний аеропорт призупинив рейси внаслідок пожежі, спричиненої "дроновим інцидентом", що пошкодив паливний резервуар. Інформації про потерпілих немає, посадовці заявили, що вживають всіх необхідних заходів, пишуть CNN і BBC

Пауза в трафіку є "запобіжним заходом для безпеки всіх пасажирів і персоналу". Мандрівникам порадили звертатися до їхніх авіаліній, аби отримати оновлену інформацію. 

Фото: скриншот
Деякі рейси перенаправили до Міжнародного аеропорту Аль-Мактум в Дубаї. 

Авіакомпанія Emirates закликала не їхати до аеропорту, зазначивши, що безпека пасажирів та екіпажу є "найвищим пріоритетом". 

Загоряння резервуара успішно локалізовано. 

Що відбувається на Близькому Сході

Конфлікт триває третій тиждень – відтоді, як 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію, спрямовану проти іранського режиму. Вони завдали масштабних повітряних ударів, наслідком яких стало вбивство десятків представників влади Ірану і членів їхніх родин, зокрема верховного лідера Алі Хаменеї. Також є численні цивільні жертви.

У відповідь на операцію Іран став атакувати Ізраїль та країни Перської затоки, де розташовані американські і союзницькі військові бази. Крім того, двічі ракети збивала Туреччина, хоча Тегеран не брав відповідальності за ці удари. Також один раз дроном вдарили по автономній Азербайджанській території – Іран заперечив причетність і до цього.

КВІР на 90 % перекрив найважливіший морський шлях для постачання нафти – Ормузьку протоку. Він дозволяє рух лише китайським суднам, а по інших вибірково відкриває вогонь. Особливо такі удари загострилися минулого тижня. Блокада протоки значно вплинула на ціни та попит на нафту. На тлі цього американський президент послабив санкції проти нафти Росії. Цей крок розкритикувала Україна, оскільки агресор тепер отримає ще більше засобів для війни.

Новим верховним лідером Ірану став син загиблого, Моджтаба Хаменеї. Після його обрання жодних ознак деескалації не було. 

Близько 11 країн звернулися до України по допомогу в відбитті іранських дронових атак, оскільки лише вона має подібний досвід. Україна відправила перехоплювачі і три команди експертів, які консультують відповідних військових у питанні збиття “шахедів”. 

Цими вихідними президент США відкинув можливість мирної угоди з Іраном. 

