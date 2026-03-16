Ультраправі перемагають у першому турі муніципальних виборів у Франції

Ультраправа партія Марін Ле Пен “Національне об’єднання” зміцнила позиції в першому турі муніципальних виборів у Франції, що свідчить про зростання її популярності напередодні президентських перегонів наступного року.

Вибори відбулися у 35 тисячах муніципалітетів Франції. Цьогорічне голосування стало ключовим випробуванням стратегій, сильних сторін та бажання партій формувати альянси перед президентськими виборами наступного року, на яких оберуть наступника Еммануеля Макрона.

Для Ле Пен та її “правої руки” з “Національного об'єднання” (RN) Жордана Барделли перший тур підтвердив успішність стратегії розширення на південь на додаток до їхньої традиційної бази в промисловому північному регіоні.

У Марселі та Ніцці кандидати від політичної сили отримали перше або друге місце, що дало їм сильні позиції перед другим туром 22 березня. Представники від RN також добре виступили в Перпіньяні та Тулоні, де ультраправі партії давно користуються популярністю.

Але аналітики вважають, що RN все ще можуть перемогти або перехитрити опоненти, які формують альянси у другому турі.

У соціологічній службі Ipsos-BVA назвали результати партії у першому турі виборів “неоднозначними”, оскільки сильні показники в таких містах, як Ніцца, нівелювалися слабшими результатами у середніх за розміром північних містах, як от Ланс.

FT додає, що соціалістична партія має всі шанси зберегти контроль над мерією Парижа після 25 років перебування при владі. Її кандидат Еммануель Грегуар впевнено посів перше місце, випередивши консервативну кандидатку Рашиду Даті. Проте до завершення підрахунку остаточних результатів першого туру залишається незрозумілим, скільки саме кандидатів пройдуть у другий тур.