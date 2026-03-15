У Парижі відбудеться музично-літературний вечір, присвячений Василю Стусу

Вечір буде присвячений різним етапам творчості та проявам Василя Стуса.

CultHub
Василь Стус
Фото: lovelylife.in.ua

19 березня о 20:00 у залі Salle Colonne в Парижі відбудеться музично-літературна зустріч «Василь Стус, вісник і поет України». Подію відкриють французький славіст Жорж Ніва та український філософ Костянтин Сігов.

Вечір присвячений постаті українського поета-дисидента Василя Стуса — одного з найяскравіших символів культурного і морального спротиву радянському режиму. Стус народився 1938 року на заході України, а виріс у місті Сталіно (нині Донецьк). У 1965 році він став одним із найактивніших учасників українського дисидентського руху.

Першу збірку поезій поета опублікували 1970 року, однак його творчість була заборонена радянською владою часів Леоніда Брежнєва. За свою громадянську позицію Стуса двічі заарештовували і відправляли до ГУЛАГу. Саме там він створив свій головний твір — двотомну збірку «Палімпсести», а також перекладав українською поезію Рільке та Ґете. Поет помер у 1985 році в таборі примусової праці Перм-36 після тривалого голодування.

Концепція вечора поєднає поезію, музику та сценічне читання. Глядачам запропонують подорож життям і внутрішнім світом поета через добірку його віршів і листів. У програмі розкриється не лише Стус-дисидент, а й Стус як син, чоловік і батько, який болісно переживав долю своїх близьких.

афіша заходу

Кульмінацією події стане виконання твору композиторки Олени Ільницької «Face à soi» — циклу пісень на п’ять поезій Стуса для мецо-сопрано, фортепіано та віолончелі, прем’єра якого відбулася у 2025 році в німецькому місті Бамберг.

Участь у вечорі візьмуть: Олена Ільницька — композиція, фортепіано; Олександра Турянська — мецо-сопрано; Алексі Бар’єр — читання; Клеман Майє — віолончель.

Тексти для постановки використано з перекладів Жоржа Ніви та з книги «Палімпсести. Поезія і листи з ГУЛАГу», що невдовзі вийде у видавництві Éditions Noir sur Blanc.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
