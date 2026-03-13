Цієї весни київські театри продовжують спроби віднайти нову ідентичність у точці перетину класики та актуального воєнного досвіду. Серед найочікуваніших подій сезону – екологічна опера MŌDRANIHT від лабораторії Opera Aperta та «Троянство» Давида Петросяна у Театрі Франка, де разом із професійними акторами на сцену вийдуть ветерани. Твори Шекспіра, Ібсена та Міллера отримають нове дихання у прочитаннях Анатолія Хостікоєва, Дмитра Богомазова та Кирила Кашлікова. Паралельно театр фокусується на постатях культових жінок: у Молодому готують виставу про легендарну Сару Бернар, а в Театрі на Подолі – про Лесю Українку. Окрім прем'єр, ця весна у Києві пройде під знаком запуску двох нових фестивалів – KЇ Fest та «Дебют». У цьому огляді ми зібрали головні театральні події столиці.

НАЦІОНАЛЬНА СЦЕНА: класика та деконструкція міфу

Театр Івана Франка

Взимку Національний драматичний театр ім. І. Франка підписав меморандум про співпрацю з Польським театром імені Арнольда Шифмана у Варшаві і вже в наступному сезоні розпочнеться робота над інсценізацією повісті Івана Франка «Перехресні стежки» на сцені Польського театру. Проєкт реалізують у співпраці команд обох театрів, планують задіяти польських та українських акторів, а режисером постановки буде Іван Уривський.

Фото: з сайту театру Підписання меморандуму про співпрацю між театром ім. І. Франка та Польським театром імені Арнольда Шифмана у Варшаві.

Наприкінці березня на великій сцені запланована прем’єра вистави «Троянство». Її ставить за п’єсою сучасного українського драматурга Максима Курочкіна Давид Петросян. У виставі будуть задіяні непрофесійні актори – ветерани російсько-української війни. В театрі кажуть, що вистава досліджує проблематичність героїзації та надлишкової патетики і є спробою чесної розмови про те, що сьогодні здається незаперечним: «У центрі – напруження між реальністю й міфом. Відсутність культурного коду, який міг би аналізувати досвід одночасності та співіснування реальної близької війни, мирного життя та овіяного міфом народно-популярного уявлення про героїв як персонажів з епосу про давніх греків та козаків доби Запорізької Січі».

Фото: з сайту театру Репетиція вистави 'Троянство', на фото Тамара Антропова.

У квітні на камерній сцені театр презентуватиме прем’єру вистави за мотивами книжки «Там, де заходить сонце» сучасної української письменниці Олени Пшеничної. Це твір про літніх людей, родинні зв'язки, самотність, цінності та пріоритети в житті. У центрі сюжету – пенсіонерка Віра, колишня вчителька української мови, яку на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у заклад для людей похилого віку відвозить єдиний і коханий син. Ставить виставу Тарас Жирко.

А на початку травня на великій сцені покажуть шекспірівського «Короля Ліра» у постановці Анатолія Хостікоєва. Це буде історія про владу і відповідальність, любов і зраду, сліпоту й прозріння.

Фото: з сайту театру На фото Анатолій Хостікоєв

Театр Лесі Українки

У лютому театр презентував прем’єру «Лялькового дому» за п’єсою Генріка Ібсена у постановці Юлії Лобановської. А вже на 20 і 21 березня колектив запланував прем’єру ще за одним твором Ібсена – «Будівничий Сольнес» у постановці Дмитра Богомазова. Художнє рішення створює Петро Богомазов, музику – Олександр Кохановський та Михайло Матюхін. Це історія про успішного архітектора Гальварда Сольнеса, кар’єра якого стрімко зростає, але його все більше охоплює страх, що талановите молоде покоління може його перевершити.

Фото: Ірина Сомова Репетиція вистави 'Будівничий Сольнес', на фото Наталя Доля і Олександр Кобзар.

На 27 березня перенесли прем’єру вистави «Вікторина», про яку ми писали в зимовому анонсі. А на квітень запланували «Санаторійну зону» Ніни Захоженко за однойменною повістю Миколи Хвильового, над постановкою якої працює Дмитро Захоженко. І нещодавно почалися репетиції вистави «Смерть комівояжера» Артура Міллера. Це історія про останній день життя чоловіка, який намагався зрозуміти себе і вперто намагався зробити свої ілюзії реальністю. Над постановкою працює Кирило Кашліков, над художнім рішенням – Петро Богомазов, над костюмами – Олена Дробна, над музичним рішенням – Ґєдрюс Пускунігіс (Литва).

Фото: Ірина Сомова Репетиція вистави 'Смерть комівояжера'.

Національна оперета

Фото: Артем Галкін Опера 'Дон Жуан'.

27, 28 лютого і 1 березня на великій сцені Національного академічного театру оперети відбулися прем’єрні покази опери Амадея Моцарта «Дон Жуан», яку вважають вершиною творчості австрійського композитора. Поставив її молодий режисер Станіслав Іванов, який у листопаді минулого року випустив «Наш клас» в Національному театрі ім. І. Франка. Диригент постановки Сергій Дідок каже, що ця опера давно не звучала в Києві і це не випадково, бо вона потребує особливої обережності, професійного ансамблю та тонкого відчуття стилю. Художнє рішення та костюми створила Анастасія Савченко, балетмейстер – Олег Чиш, хормейстер – Тіберій Яцкулинець. Наступні покази – 3 квітня і 23 травня.

Молодий театр

22 березня на камерній сцені Національного Молодого театру відбудеться прем’єра вистави «Жити, не очікуючи смерті» за п’єсою «Сміх лангусти» Джона Марелла. Це історія про останнє літо життя легендарної французької акторки Сари Бернар. Події відбуваються на узбережжі Середземного моря, де хвора, але сповнена внутрішньої сили акторка разом зі своїм багаторічним компаньйоном Піту відтворює історію власної слави, сповнену іронії та гіркої самотності. Втілює виставу режисер Тарас Криворученко. Гратимуть Олена Хижна та Роман Равицький.

Фото: Настя Телікова Репетиція вистави 'Скупий'.

А 11 квітня на великій сцені запланована прем’єра комедії «Скупий» Мольєра у постановці французького режисера Крістофа Галіота. Головну роль виконуватиме Олексій Вертинський, який у січні відсвяткував ювілей.

Спілка театральних діячів (НСТДУ)

27 березня у Міжнародний день театру команда Національної спілки театральних діячів України оголосить лонгліст із 35 вистав, які проходять у наступний тур Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА».

Фото: Артем Галкін Церемонія нагродження Фестивалю-Премії 'ГРА'.

На квітень спільно з LB.ua Спілка запланувала Школу театральної критики, на якій театральні критики, журналісти та блогери будуть вчитися або удосконалювати свої навички у створенні рецензій на вистави.

У травні Спілки проведе Фестиваль сучасної драми, на якому відбудуться читання вибраних п’єс сучасних українських драматургів – учасників Лабораторії драматургії. А також – Конкурс молодих акторів імені Івана Франка, де молоді актори і студенти читатимуть класичні та сучасні твори і змагатимуться за призові місця.

Цього року НСТДУ у партнерстві з Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого вперше проведе Всеукраїнський студентський театральний фестиваль «Дебют», мета якого – сприяти розширювати зв’язки між театральними вишами. На весну заплановане відкриття прийому заявок на участь у фесті.

МУНІЦИПАЛЬНА СЦЕНА: verbatim, японська естетика та інтимні драми

Театр на Подолі

6, 7 та 8 березня у камерному Залі Ігоря Славинського Київського академічного театру на Подолі імені Віталія Малахова відбулася прем’єра вистави «Більше краси, ніж туги», автором і режисером якої є американський драматург і режисер Річард Нельсон. Це його третя робота в театрі після «Тускульських бесід» та «Як стихне шуру-буря зла». Цього разу він вирішив написати і поставити виставу про Лесю Українку. Події розгортаються у київській квартирі її мами Олени Пчілки, коли Леся повертається з Єгипту, де була на лікуванні. Там її чекають двоє сестер, невістка і зять. За родинним столом вони згадують батька, діляться історіями з життя та написаними текстами, спогадами про подорожі та спільних знайомих, діляться тривогами і страхами. Драматург створював п’єсу за листуванням Лесі Українки з родиною. У виставі використаний український фольклор, зібраний письменницею та її чоловіком Климентом Квіткою. Назву «Більше краси, ніж туги» Річард Нельсон взяв з її п’єси «Камінний господар». Наступні покази заплановані 13, 25 і 26 березня.

Фото: Софія Вдовцова Репетиція 'Більше краси, ніж туги'.

18 квітня театр запрошує на наступну прем’єру – «Колишні» за текстом Володимира Голосняка у постановці Володимира Кудлінського. Це драматична історія про пекаря хліба Роберта Новака, який зустрічає своє кохання через десятки років. Головного героя гратимуть Богдан Бенюк та Сергій Бойко. Художнє рішення до вистави створює Софія Пляцко, яка працювала над оформленням мюзиклів «Ти [Романтика]»та «Ребелія» від МУР.

Малий театр

Фото: надано театром Малий театр репетиція Доктор Серафікус

У травні в Українському малому драматичному театрі запланована прем’єра вистави «Доктор Серафікус» за однойменним романом Віктора Домонтовича. Твір написаний письменником у 1929 році та вперше опублікований в Німеччині у 1947 році. Ставить його режисер Станіслав Весельський з чотирма акторами – Христиною Дейлик, Ігорем Чебаном, Марією Чуприненко, Ігорем Бідненком, які разом із квартетом музикантів гурту Chubareenee «творитимуть історію в моменті». Сценографію буде вибудувано навколо світлових приладів на рухомих основах, якими більшою мірою керуватимуть самі актори. Вистава відбудеться на новій сцені, яку спеціально готують до прем’єри.

Театр «Золоті ворота»

31 березня і 1 квітня у Київському академічному театрі «Золоті ворота» відбудеться прем'єра verbatim-вистави «Тайна вечеря без Ісуса». Її ставить режисер Іван Шаран з випускниками «Курсу Ажнова від Ажнова». Протягом трьох місяців актори брали інтерв’ю, слухали і збирали історії, спостерігали за пластикою, голосами, рисами характеру різних людей, аби відтворити їх у виставі. Тож у всіх персонажів є реальні прототипи. Постановка є алюзією на біблійну історію про Ісуса, але учасники «вечері» залишаються за столом без центральної фігури.

Фото: надано театром Афіша до вистави 'Тайна вечеря без Ісуса'.

Також у театрі розпочали репетиції «Тигроловів» за мотивами однойменного роману Івана Багряного. Режисер вистави Павло Шпегун каже, що при постановці використовуватиме прийоми японського театру кабукі. Вистава буде схожа на ритуал або легенду, в якій родина Сірків через тіло, звук і пластику постає як частина природи, а сцени полювання мають сакральний характер. Прем'єра запланована на червень 2026 року.

Луганський театр у Києві

Фото: надано театром

7 березня Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр, який працює на камерній сцені Мистецького центру культури і мистецтв (Жовтневий палац), випустив прем’єру іронічної комедії з чорним присмаком «Любов до скону» за п’єсою Альдо Ніколаї у режисурі Альони Дорофєєвої. Над художнім рішенням та костюмами працювала Ірина Лубська, над пластичним – Владислав Божок. Це історія про кохання, яке легко перетворюється на війну. Знайомство Бруно з чарівною й небезпечною Євою затягує його у вир абсурдних і ризикованих подій – травматологія, в’язниця, психлікарня – і переконує, що любов – це зовсім не боротьба, а щось значно складніше й глибше. Наступний показ 29 березня.

Фото: надано театром

А 27 і 28 березня колектив запрошує на прем’єру комедії «Багато галасу з нічого» за п’єсою Вільяма Шекспіра. На сайті театру пишуть: «В оригіналі дія відбувається на сонячному узбережжі італійського містечка Мессіна. Але ми подумали: навіщо далеко їхати, якщо «галасу» й у нас вистачає? Літнє кафе на березі моря – це знайомий кожному з дитинства антураж, де аромат кави змішується із запахом сонцезахисного крему, а морський бриз підслуховує чужі секрети краще, ніж найдосвідченіша пліткарка». Здійснює постановку Владислав Писарев, сценографію та костюми створює Андрій Романченко, вокальний супровід – Анастасії Снітко.

Театр на СОЛОм'янці

Фото: Дарія Соколова Репетиція вистави 'Taxi driver'.

Наприкінці квітня Київський театр на Солом’янці покаже прем’єру еротичної комедії Taxi driver за текстом Рея Куні «Біжи заради своєї дружини». В театрі кажуть, що вистава пропонуватиме глядачеві естетичний мікс тонкого гумору та еротичної напруги, де звична комедія положень набуватиме нових, гострих відтінків. У центрі сюжету – спритний таксист, чиє життя нагадує ювелірно налаштований годинник: дві адреси, два штампи у паспорті та один ідеально вивірений графік кохання, що ніколи не дає збоїв. Проте всього одна випадкова подія запускає незворотний механізм хаосу, вибиваючи героя зі звичної колії. Ставить виставу режисер Анатолій Торчинський.

НЕЗАЛЕЖНА СЦЕНА: експерименти, благодійність, документальні свідчення та екологічна опера

Орландо

Фото: sixth_frames Вистава 'Орландо'.

27, 28 лютого і 1 березня у культурному просторі КИТ (9 павільйон ВДНГ) пройшли прем’єрні покази «Орландо». Це незалежна благодійна вистава на підтримку війська, яка об’єднала акторів різних театрів та кіноакторів (Марина Кошкіна, Олена Хохлаткіна, Марія Рудковська, Ілля Чопоров, Катерина Рубашкіна, Христя Люба та ін.). Над постановкою працювала режисерка Тетяна Костинюк (майстерня Івана Уривського), сценографка Анна Шкрогаль, композитор Ілля Чопоров, хореографка Катерина Фірсова. Адаптацію однойменного роману британської письменниці Вірджинії Вульф створила драматургиня Людмила Тимошенко. Головний герой Орландо народився чоловіком в епоху Єлизавети І і протягом кількох десятків років переживав глибоку еволюцію особистості. Поворотним моментом стає його раптове перетворення на жінку, після якого розпочинається переосмислення власного «я». Весь прибуток з квитків і благодійних аукціонів передали на підтримку українських захисників (цього разу команда підтримала 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс»). Наступні покази, заплановані на 29 та 30 березня, наразі скасували. Виставу покажуть у травні, але точних дат поки немає.

Апельсиновий пунш

Фото: з фейсбук-сторінки проєкту Вистава 'Апельсиновий пунш', на фото Римма Зюбіна, Олеся Жураківська, Олена Узлюк.

На початку лютого відбулася прем’єра вистави «Апельсиновий пунш», яка об’єднала на одній сцені таких відомих акторок як Олеся Жураківська, Ірма Вітовська, Римма Зюбіна, Віталіна Біблів, Олена Узлюк та Інна Мірошниченко. Це незалежний театральний проєкт, продюсерами якого є Давіс Колбергс, Олексій Гнатковський, Ірма Вітовська. Вітовська також є режисеркою, сценографкою та художницею костюмів. Це її друга режисерська робота після моновистави «Київська перепічка». За словами творців, це мелодраматичний блокбастер про жінок віком 50+, які прощаються з минулим і відкривають новий смак життя. Текст до вистави написала драматургиня Людмила Тимошенко. У постановці використані пісні Ірини Білик. На прем’єрі команда проєкту зібрала понад 100 000 грн для Медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри». Після прем’єри проєкт відправився у тур містами України. Наступні покази відбудуться в Хмельницькому (9 березня), Чернівцях (10 березня), Рівному (11 березня), Черкасах (28 березня), Полтаві (29 березня), Києві (27 квітня), Чернігові (1 травня), Дніпрі (11 травня), Запоріжжі (12 травня), Львові (19 травня), Тернополі (20 травня), Івано-Франківську (21 травня) та Ужгороді (22 травня).

KЇ Fest

Фото: надано автором

10 березня починає роботу громадська організація KЇ PLATFORMA, метою якої є розкриття потенціалу театру як інструменту суспільної трансформації. Засновницею та театральною продюсеркою платформи є Крістіна Кісєльовайте, яка має досвід роботи з міжнародними партнерами, культурними інституціями та фестивалями. Першим проєктом платформи стане фестиваль KЇ FEST, який відбудеться у Києві з 7 до 10 травня 2026 року. Про назву команда зазначає: «КІ у духовних практиках – це життєва енергія, спрямована на пробудження, а Ї – унікальна буква, що існує лише в українській абетці, символ нашої ідентичності і спротиву. Тож КЇ – це унікальна енергія мистецтва, яка поєднує в собі пробудження і пам’ять, коріння і рух, свободу творення та відповідальність за власний голос».

У фокусі першого фесту – шоукейс постановок від українських режисерок. 7 травня виставою «Робота з Тінню» Тамари Трунови Театр на лівому березі відкриватиме фестиваль. Ця вистава створена за методом devised theatre, коли актори працюють не з текстом, а з темою. Повну програму фестивалю оголосять 27 березня, але вже відомо, що 10 травня його завершить прем’єра вистави MŌDRANIHT songs of winter war від Opera Aperta.

Opera Aperta

Фото: надано автором

10 травня Opera Aperta та proto produkciia представить нову оперу MŌDRANIHT: Songs of Winter War. Вистава є заключною частиною «екологічної трилогії» Opera Aperta, яка розпочалася з Chornobyldorf у 2020 році та продовжилася GAIA-24. Opera del Mondo у 2023-2024 роках. Усі опери об’єднані темами екологічних катастроф останніх десятиліть, спричинених тоталітарними режимами СРСР (Чорнобиль та Аральське море) та РФ (підрив Каховської греблі). Роботау над проєктом MŌDRANIHT: Songs of Winter War розпочали у 2024 році із серії експедицій: досліджували українські Карпати та Центральну Азію, трагедію Аральського моря в Узбекистані та феномен La Vijanera – зимовий карнавал у горах півночі Іспанії. Автори пишуть: «Ввечері 21 грудня в Європі настає Mōdraniht – найдовша ніч, «ніч матерів» в північній мітології. Мешканці гірських сіл проводять ритуальний танець, відганяючи злі сили від своїх будинків, для того, щоб зустріти Сонце, що наново народжується кожного року. Songs of Winter War – це подорож між часами, війнами, географіями, зруйнованими тілами та ландшафтами. Есей у формі ризоматичного театру opera practica, та реквієм мікроісторії людського голосу посеред глобальної історії». Над створенням опери працювали: Ілля Разумейко (ідея, драматургія, простір), Роман Григорів (музика, перформанс), Ольга Дятел (продюсерка), Катерина Маркуш (костюми), Валерія Виноградова (лайв електроніка) та ін.

Театр Ветеранів

9 березня стартував третій освітній курс Театру Ветеранів, завдяки якому ветерани російсько-української війни та чинні військовослужбовці отримають можливість написати власні історії та побачити їх на сцені. Чотири місяці учасники вивчатимуть основи драматургії, отримають практичні навички необхідні авторам текстів для театру, а допоможуть їм у цьому відомі драматурги, сценаристи, режисери, продюсери, актори.

Фото: ТРО медіа Вистава 'Енеїда'.

19 березня Театр Ветеранів у Молодому театрі покаже виставу «Енеїда», про яку ми писали в минулому анонсі. А в квітні команда запрошує на прем’єру вистави-звукотерапії за однойменною п’єсою Веліміра Гориславця «Раздуплісь, галава». Режисери вистави – Дмитро Сусєков та Микита Поляков, гратимуть Дмитро Сусєков та Велімір Гориславець. В театрі зазначають, що це притча про хаос і порядок, про руйнацію старої конструкції свідомості й поступове збирання нової, про духовну революцію, що відбувається всередині.

Тотеатр

10 квітня незалежний тілесно-орієнтований театр тілесної «Тотеатр» покаже виставу «ТУТіЗАР». Цю виставу неможливо побачити двічі, адже вона існує у форматі імпровізації. Цього разу працюватимуть з поезією Сергія Жадана. Ця вистава підійде для тих, хто любить музичну або театральну імпровізацію і не відмовиться почаювати з виконавцями після вистави.

Фото: Руслан Хорд Репетиція вистави 'Сьогодні саме той день'.

26 квітня відбудеться випускний показ школи «Тотеатру» – курсу «Тіло. Звук. Емоції. Я». На другу половину весни також запланована прем’єра за п’єсою В’ячеслава Волконського «Внутрішні стани», яка матиме назву «Сьогодні саме той день». Режисеркою вистави є Оленка Вахрамєєва і вона каже, що це буде феєрична спроба подивитись на світ очима комах.

Театр на Михайлівській

Фото: надано театром Євген Ющук, Людмила Ардельян, Віталій Кіно.

Наприкінці січня частину приміщення Театру на Михайлівській затопило через прорив системи опалювання в житловому будинку над театром. Фоє та технічні приміщення з костюмами і декораціями зазнали серйозних пошкоджень. За місяць після аварії театру вдалося відновити роботу. З допомогою глядачів і друзів театру колектив придбав інвертор та зарядну станцію, відновив роботу резервного електропостачання. Театр продовжує осушувати решту постраждалих приміщень. В планах – розпочати постановку за п’єсою Марини Смілянець «Кохання в епоху штучного інтелекту», в якій головні ролі будуть грати Людмила Ардельян та Андрій Карпов. Актор, режисер та керівник театру Віталій Кіно також планує зіграти у виставі одну з головних ролей. Також триває підготовка прем’єри проєкту «Дебют» – вистави за твором Ірини Вільде «Метелики на шпильках» зі студентами майстерні Віталія Кіно. І нещодавно розпочались репетиції майбутньої вистави за п’єсою Ганни Яблонської «Консьєржка» (в перекладі Федора Ткача) в постановці молодого режисера з Одеси – Максима Коробчинського.