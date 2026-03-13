Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Книга Юрія Андруховича увійшла до переліку найкращих книг 2025 року від польського тижневика Tygodnik Powszechny

Щороку польське видання вибирає перелік найкращих книг.

CultHub
Книга Юрія Андруховича увійшла до переліку найкращих книг 2025 року від польського тижневика Tygodnik Powszechny
Фото: Катя Куницька

Полььский часопис Tygodnik Powszechny вніс книжку Юрія Андруховича «Листи в Україну» до списку 60 найкращих видань 2025 року. Польський інтелектуальний тижневик Tygodnik Powszechny щороку публікує список 60 найкращих книжок року, які редакція вважає особливо важливими для польського читача. До нього входять романи, поезія, есеї, репортажі та біографії — як польських, так і світових авторів. У 2025 році до цього переліку увійшла книга українського письменника Юрія Андруховича «Листи до України» у польському перекладі. Символічно, що 13 березня у Андруховича день народження, автору виповнилося 66 років.Книгу переклав відомий польський поет і письменник Томаш Ружицький. Він є одним із найавторитетніших перекладачів української літератури польською і часто виступає культурним посередником між Україною та Польщею. 

Багато текстів у збірці були написані ще до повномасштабної війни, але сьогодні читаються майже пророче.

