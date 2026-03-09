Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаКультура

У Копенгагені відбудеться панельна дискусія про актуальність Тараса Шевченка сьогодні

Подія відбудеться 15 березня в Ukraine House in Denmark.

CultHub
У Копенгагені відбудеться панельна дискусія про актуальність Тараса Шевченка сьогодні
Фото: з порталу teachme

У Копенгагені в Ukraine House in Denmark відбудеться панельна дискусія, присвячена постаті Тарас Шевченко — поета, художника і мислителя, якого вважають одним із засновників модерної української культури. 

Під час події учасники говоритимуть про те, як читати й осмислювати Шевченка сьогодні та чому його ідеї про свободу, гідність і справедливість залишаються надзвичайно актуальними у час повномасштабної війни. Розмова буде зосереджена на тому, як спадщина поета звучить у сучасному культурному та академічному дискурсі. У дискусії візьмуть участь два спікери, які приєднаються онлайн.

Фото: афіша організаторів

Літературознавець і професор Григорій Грабович (Harvard Ukrainian Research Institute / Harvard Ukrainian Studies) розповість про Шевченка у контексті своєї майбутньої академічної книги. Його виступ буде присвячений інтелектуальним викликам, що постають перед україністикою сьогодні, а також тому, як російська війна проти України спонукає дослідників переосмислювати усталені підходи та припущення у шевченкознавстві.

Літературна критикиня, культурологиня, поетка та перекладачка Олена Галета говоритиме про присутність Шевченка в сучасній культурі. У своїх дослідженнях вона осмислює спадщину поета через призму модернізму, а під час виступу поділиться спостереженнями про те, як Шевченко проявляється та трансформується в сучасному культурному дискурсі.

Подія відбудеться 15 березня о 15.00. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
