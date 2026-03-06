Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаКультура

Уряд Італії відхрестився від участі росіян у бієнале

Організатори форуму світового мистецтва у Венеції не дослухалися до рекомендацій італійської влади.

Уряд Італії відхрестився від участі росіян у бієнале
Венеція
Фото: EPA/UPG

Участь Росії у 61-ій Венеційській бієнале стала можливою через позицію Фундації виставки і суперечить рекомендаціям з боку міністерства культури Італії та загалом італійського уряду.

У заяві на сайті мінкульту країни йдеться, що очільник відомства Алессандро Джулі виступав проти повернення росіян на престижний форум світового мистецтва. Він також наголошував на важливості збереження української культурної спадщини, якій щодня РФ завдає величезної шкоди.

Італійський уряд має намір і надалі підтримувати українську культуру і відновлювати об'єкти спадщини, які постраждали від російського вторгнення. Для цього країна надає фінансування та експертну підтримку щодо реставраційних робіт.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies