Kyiv Art Sessions 2026 відкриються серією благодійних концертів у Великій Британії та Франції

Концерти в рамках Kyiv Art Sessions 2026 відбудуться у ВеликоБританії та Франції.

Першою подією Kyiv Art Sessions 2026 стане серія концертів музики сучасних українських композиторів у виконанні камерного хору «Київ» під орудою диригента Микола Гобдич. Про це у своєму прес-релізі пишуть організатори.

З 23 по 27 березня виступи відбудуться у Лондоні (Велика Британія), а також у Руані, Парижі та Ренні (Франція). Сезон відкриється 23 березня у Лондоні концертом «Молитва за Україну», що пройде в St John the Baptist Church. До програми увійдуть твори знакових українських композиторів — Мирослав Скорик, Євген Станкович, Валентин Сильвестров, Ганна Гаврилець та Вікторія Польова.

Концерт матиме благодійний характер: усі зібрані кошти буде передано українському фонду "Голоси дітей". Подія відбудеться за підтримки Посольство України у Великій Британії та у партнерстві зі St John the Baptist Church.

Фото: фото надане організаторами Хор "Київ"

Після Лондона Kyiv Art Sessions уперше вирушить до Франції. Наступні концерти 25 і 26 березня відбудуться в межах Сезону України у Франції «Вояж в Україну» у партнерстві з Французьким та Українським Інститутами.

25 березня в Руані, у Cathédrale Notre-Dame de Rouen, відбудеться особлива подія — концерт музики Валентина Сильвестрова за участі самого композитора. Слухачі матимуть нагоду почути його твори в інтерпретації хору «Київ» під орудою Миколи Гобдича — одного з найтонших інтерпретаторів музики Сильвестрова.

26 березня хор «Київ» долучиться до концерту-закриття Сезону України у Франції «Душа України», що пройде в Abbaye de Saint-Denis у співпраці з Festival de Saint-Denis. У програмі прозвучать твори Вікторії Польової, Ганни Гаврилець, Леся Дичко та Валентина Сильвестрова.

Завершиться тур 27 березня в Ренні, у Cathédrale Saint-Pierre de Rennes, де прозвучить концерт «Молитва за Україну», присвячений музиці українських композиторів. Цей виступ також матиме благодійний характер: зібрані кошти буде спрямовано до фонду Українські вогнеборці на закупівлю пожежних броньованих евакуаційних машин. Партнер події — Solidarité Bretagne Ukraine.

Фото: фото надано організаторами Хор "Київ"

Концерти у Великій Британії та Франції стануть першою масштабною подією сезону Kyiv Art Sessions 2026. Упродовж року заплановано низку культурних ініціатив, покликаних представити українське високе мистецтво міжнародній аудиторії.

Kyiv Art Sessions — це сезони українського мистецтва, започатковані культурним центром Дом Майстер Клас та благодійною організацією Art Shield у 2024 році. Проєкт презентує найкращі зразки сучасного українського мистецтва світовій спільноті та утверджує українську культуру як невід’ємну частину європейського й глобального культурного контексту.

Упродовж 2024–2025 років чотири сезони Kyiv Art Sessions успішно відбулися у Великій Британії, а у 2025 році проєкт отримав три престижні міжнародні відзнаки — дві нагороди SABRE Awards у номінації Preserving Art in Crisis та PR Daily Media Relations Awards.