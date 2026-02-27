Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Бережна: нині опублікують Український правопис, після чого він набере чинності

Раніше Нацкомісія зі стандартів державної мови повідомляла, що змін до версії правопису 2019 року не буде, оскільки з НАН не надіслали оновлень. 

Текст Українського правопису готовий, сьогодні очікують публікацію на сайті Національної комісії мови, що перебуває в підпорядкуванні Міносвіти і науки. Про це під час години запитань до уряду сказала міністерка культури Тетяна Бережна, стало відомо з її трансляції. 

Правопис набере чинності одразу після публікації. Стосовно інших питань Мінкультури проситиме про продовження строків реалізації постанови.

"Оскільки там багато роботи і однозначно до 1 березня ми не встигнемо", – сказала Тетяна Бережна.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що нардепи ухвалили постанову про посилення ролі української мови в утвердженні української держави. І 1 березня спливає строк реалізації деяких питань. Це питання правопису, української мови як зарубіжної мови для вивчення за кордоном, Офісу перекладів.

Бережна додала, що над заміною російської іжиці на табличках і в діловому листуванні теж працюють.

Контекст

Постанова про посилення ролі української мови, ухвалена в січні, передбачає опрацювання і затвердження Українського правопису як стандарту державної мови до 1 березня.  Український правопис 2019 року, схвалений урядом, набув чинності 30 травня того ж року. Однак законність розглядали в суді, і зрештою Верховний Суд близько двох років тому підтвердив її. 

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України та Український мовно-інформаційний фонд НАН України заявляли, що проводять роботу над вдосконаленням правопису та його доповненням. 

Однак Комісія зі стандартів державної мови 15 січня повідомила, що оновленого тексту від них не отримала. 

"Тому жодних змін у нормах чинного Українського правопису не буде", – сказала вона.

Йдеться про правопис, ухвалений в 2019 році. 

﻿
