Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаКультура

У Лодзі відбулася прем'єра вистави за твором Сергія Жадана "Інтернат"

Виставу поставив режисер Павел Лисак.

CultHub
У Лодзі відбулася прем'єра вистави за твором Сергія Жадана "Інтернат"
Сергій Жадан
Фото: скрин відео

У Лодзі в Театр імені Стефана Ярача відбулася премʼєра вистави «Інтернат» режисера Павела Лисака за мотивами однойменного роману Сергія Жадана. Автор твору був присутній на показі.

Роман «Інтернат» вийшов польською мовою у 2019 році в перекладі Міхала Петрика у видавництві Wydawnictwo Czarne, де опубліковано й інші книжки Жадана та низки сучасних українських авторів.

У центрі сюжету — 35-річний учитель української мови Паша, який працює на Донеччині. Він вирушає забрати племінника з інтернату поблизу лінії фронту, саме тоді, коли українська армія залишає місто, що його оточують російські окупаційні війська. Подорож героя крізь простір війни стає внутрішнім шляхом до дорослішання та прийняття відповідальності.

 «Це вистава про відповідальність. Головний герой — трохи ні риба ні м’ясо — має взяти на себе відповідальність за другу людину. Він приймає цей виклик, і це його змінює, спонукає до усвідомлення важливості ближнього. Тема, яку порушує Жадан, — з одного боку, — відповідь на екзистенційне питання, як поводитися в кризових обставинах, а з другого — вона має політичний відтінок, адже саме так зараз трактують допомогу ближньому», — зазначає Павел Лисак.

Постановка «Інтернату» в Лодзі є важливим елементом ширшого польсько-українського театрального діалогу.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies