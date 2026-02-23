У Лодзі в Театр імені Стефана Ярача відбулася премʼєра вистави «Інтернат» режисера Павела Лисака за мотивами однойменного роману Сергія Жадана. Автор твору був присутній на показі.

Роман «Інтернат» вийшов польською мовою у 2019 році в перекладі Міхала Петрика у видавництві Wydawnictwo Czarne, де опубліковано й інші книжки Жадана та низки сучасних українських авторів.

У центрі сюжету — 35-річний учитель української мови Паша, який працює на Донеччині. Він вирушає забрати племінника з інтернату поблизу лінії фронту, саме тоді, коли українська армія залишає місто, що його оточують російські окупаційні війська. Подорож героя крізь простір війни стає внутрішнім шляхом до дорослішання та прийняття відповідальності.

«Це вистава про відповідальність. Головний герой — трохи ні риба ні м’ясо — має взяти на себе відповідальність за другу людину. Він приймає цей виклик, і це його змінює, спонукає до усвідомлення важливості ближнього. Тема, яку порушує Жадан, — з одного боку, — відповідь на екзистенційне питання, як поводитися в кризових обставинах, а з другого — вона має політичний відтінок, адже саме так зараз трактують допомогу ближньому», — зазначає Павел Лисак.

Постановка «Інтернату» в Лодзі є важливим елементом ширшого польсько-українського театрального діалогу.